Diners Club wychodzi z Polski. Do kiedy ważne karty?

- DCP we współpracy z agentami rozliczeniowymi zapewni, że karty Diners Club zagranicznych wydawców będą akceptowane w Polsce do końca września 2022 r. Jednocześnie Discover® Global Network – globalna marka płatności obejmująca Diners Club, Discover® i PULSE® dokłada wszelkich starań we współpracy z agentami rozliczeniowymi, aby zapewnić nieprzerwaną akceptację i dalszy jej rozwój w Polsce po tej dacie, w terminalach POS, bankomatach oraz w internecie – podała firma.

Umowy o obecne karty wygasną automatycznie 30 czerwca 2022 r. Całość zadłużenia z tytułu karty będzie trzeba spłacić najpóźniej do 30 września 2022 r.

Diners Club Polska jako spółka prawa polskiego działa od 1997 r. Jest częścią Diners Club International, najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych oraz najbardziej znanych niebankowych instytucji na świecie.