Dl Invest Group buduje mega magazyn dla najemcy modowego

Po oddaniu nowych hal do użytku wartość aktywów wchodzących w skład portfolio DL Invest Group wzrośnie do 3 mld zł. Spółka zapowiada, że na przestrzeni kolejnych 3-4 lat podwoi wartość swojego portfela.

- Podpisanie przez DL Invest Group jednej z największych umów najmu w naszej części kontynentu z jedną z najbardziej uznanych na świecie w swoim sektorze firm to potwierdzenie wysokich kompetencji i jakości dostarczanych przez DL Invest Group nieruchomości i rozwiązań. W ramach firmy funkcjonują działy: projektowe, budowlane, komercjalizacji i zarządzania nieruchomościami. Umożliwia nam to dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla globalnych najemców: od znalezienia odpowiedniego terenu na terenie Polski poprzez przygotowanie i budowę projektu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od najemcy po proaktywne zarządzanie umożliwiające maksymalizację wartości nieruchomości w czasie – mówi Dominik Leszczyński, Założyciel i Zarządzający DL Invest Group. - Przykładamy dużą wartość z jednej strony do jakości naszych nieruchomości, a z drugiej do zarządzania naszymi projektami i relacji z najemcami.

Jak dodaje, wszystkie projekty są certyfikowane w międzynarodowym systemie BREEAM.

- Dodatkowo potwierdzeniem wysokiej ich jakości jest finansowanie, z którego korzystamy, a którego warunki oparte są na ekologicznych parametrach realizowanych przez nas inwestycji, co nadzorowane jest przez międzynarodowe instytucje finansowe, z którymi współpracujemy. W myśl naszej strategii każdy nasz projekt umożliwia także naszym najemcom rozwój i ekspansję. Bank ziemi budujemy z myślą nie tylko o bieżących potrzebach najemców, ale także uważnie analizujemy rynek i potencjalnie przyszłe zapotrzebowanie na powierzchnie, aby móc je w odpowiednim momencie zaspokoić. Jest to dla nas tym ważniejsze, że zdecydowana większość naszych projektów pozostaje w naszym portfolio. DL Invest Group jest długoterminowym inwestorem ze strategią obliczoną na rozbudowę i wzrost wartości portfela. Na przestrzeni kolejnych 3-4 lat chcemy osiągnąć poziom 6 miliardów złotych wartości posiadanych aktywów – podkreśla Dominik Leszczyński.

DL Invest Group to jeden z najdynamiczniej rozwijających się polskich inwestorów działających na rynku nieruchomości komercyjnych. Zdywersyfikowany portfel nieruchomości składa się z trzech segmentów: centrów logistycznych, centrów biurowych i parków handlowych. Portfolio grupy obejmuje ponad 2 000 000 mkw. nieruchomości.