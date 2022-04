DLA Piper i Amazon: Polska traci miliardy złotych na handlu podrobionymi towarami

Wartość zatrzymanych podrobionych towarów wzrosła w Polsce ponad trzykrotnie w 2021 r. w porównaniu z 2020. Gwałtownie rośnie liczba podrabianych gier, zabawek i sprzętu sportowego oraz artykułów spożywczych.

Poprawa zwalczania procederu podróbkowego może nastąpić dzięki wprowadzeniu nowych narzędzi prawnych i usprawnieniu funkcjonowania organów ścigania poprzez specjalizację, lepsze przeszkolenie oraz stworzenie odpowiednich wytycznych dla funkcjonariuszy.

W zwalczanie towarów podrobionych aktywnie włączają się platformy e-commerce.

Jak wynika z raportu „Jak skuteczniej walczyć z procederem podróbkowym?” polskie służby celne zatrzymały w ubiegłym roku 2,5 mln sztuk sfałszowanych towarów o łącznej wartości 203 mln zł. Był to ponad trzykrotny wzrost wartości wobec 60 mln zł odnotowanych w 2020 r. i to w sytuacji, gdy ilość zatrzymanych towarów była na zbliżonym poziomie (2,4 mln sztuk), a łączna liczba interwencji spadła do 777 z 851 rok wcześniej.

– Handel towarami podrobionymi to zjawisko, na którym tracimy wszyscy – producenci towarów oryginalnych pozbawieni zysku, władze publiczne tracące wpływy podatkowe, a także konsumenci narażeni na zakup towarów o niskiej jakości, często o szkodliwym wpływie na zdrowie – mówi mecenas Ewa Kurowska-Tober, kierująca praktyką własności intelektualnej i nowych technologii w DLA Piper Poland.

Według ostatnich szacunków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sektorach, w których towary nieoryginalne powodują największe ryzyko dla zdrowia kupujących, takich jak kosmetyki i środki higieniczne, farmaceutyki, wina i napoje spirytusowe oraz zabawki i gry, łączna utrata dochodów ze sprzedaży w Polsce wynosi rocznie 4,5 mld zł, a w całej Unii Europejskiej ok. 80,8 mld zł.

Nowe przepisy prawa rozwiązaniem problemu?

Ponieważ obrót towarami podrobionymi nie ustaje, autorzy raportu rekomendują wprowadzenie zmian w przepisach. Proponują rozszerzenie prawnokarnej ochrony wzorów przemysłowych, rozszerzenie zastosowania uproszczonej procedury niszczenia podróbek do towarów wykrywanych na rynku krajowym, czy wprowadzenie odpowiedzialności karnej z tytułu nieumyślnego dokonywania obrotu towarami oznaczonymi podrobionym znakiem towarowym.

Jednak same zmiany w prawie nie wystarczą. Przestępcy produkujący i rozprowadzający sfałszowane towary są zdeterminowani, żeby te artykuły weszły do obrotu i wymyślają coraz to nowe szlaki przemytu czy sposoby wprowadzania ich na rynek, np. osobno transportując towary i metki. Wykrycie takich artykułów wymaga bardzo dużej sprawności i czujności służb oraz nieustającego podnoszenia kwalifikacji celników i policjantów.