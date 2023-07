Dlaczego giganci e-handlu rezygnują ze sklepów stacjonarnych

Amazon nie chce rozwijać sklepów stacjonarnych. Kurs na internet

Mimo hucznych zapowiedzi Amazon przestaje inwestować w sklepy stacjonarne. Amazon Fresh miał zalać nie tylko USA, ale też pozostałe rynki.

– Najwięksi światowi giganci wciskają hamulec. Jeszcze nie zwalniają do zera, ale wolniejsze tempo działań sugeruje, że trzeba przyjrzeć się temu rodzajowi handlu i wybrać odpowiedni kanał sprzedaży. Warto też pamiętać, że Amazon to gigant przede wszystkim w handlu internetowym, a Meta też ma swój znaczący udział na tym rynku. Szczególnie w USA. Obecne sygnały, które wysyłają świadczą o tym, że zdecydowanie bardziej będą inwestować w sprzedaż internetową – komentuje Tomasz Niedźwiecki, prezes TakeDrop.pl, polskiej platformy dropshippingowej.

E-commerce będzie rósł, ale nie tak szybko

Kolejne analizy i badania nie pozostawiają złudzeń. Handel internetowy nadal będzie rósł, ale już nie tak szybko jak przez lata byliśmy przyzwyczajeni. Według analiz Insider Intelligence dotychczasowe tempo wzrostu globalnego e-commerce - wahające się od 2015 roku na poziomie powyżej 20% - spadnie poniżej 10% rocznie i utrzyma się na tym pułapie aż do 2026 roku. W tym roku rynek ma się powiększyć o ok. 9%. Choć spadek dynamiki jest znaczący, to i tak handel internetowy prezentuje się lepiej niż prognozowane wyniki tradycyjnej sprzedaży, która najbardziej straciła w 2020 roku i zanotowała ujemną wartość (-2,6%). W kolejnych lata odzyskiwała dystans, by w 2022 roku urosnąć o ok. 7%. Firmy sprzedające w sieci, podobnie jak te handlujące tradycyjnie, muszą mierzyć się z osłabioną konsumpcją wywołaną przez wysoką inflację, spadającymi marżami i niższą rentownością.

BigTechy jednak stawiają na internet

Obie firmy technologiczne w ciągu ostatnich kilku kwartałów walczyły o poprawę swoich wyników finansowych. W kwietniu Meta odnotowała swój pierwszy wzrost przychodów o 3% po trzech okresach spadków. Tymczasem działalność e-commerce Amazona pozostaje od miesięcy na tym samym poziomie i choć firma odnotowuje zyski to jednak nie ze swojego głównego źródła przychodów. Te są niestabilne, a warunki ekonomiczne stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Dlatego wprowadzanie sklepów fizycznych zostało odłożone na dalszy plan. Mimo że kilka lat temu obie firmy miały ambitne plany na dywersyfikację swojej sprzedaży i przejęcie również kanału stacjonarnego.

Wydawało się, że może się to udać, bo gdy Amazon startował ze sklepami Fresh odnotował ponad 40% wzrost ze sprzedaży. Również przychody Mety znacznie wzrosły po otwarciu sklepu stacjonarnego, bo aż o 35% jednak trudno przypisywać tu aż takie znaczenie samemu butikowi. Firma Bezosa bowiem otworzyła całą sieć sklepów (m.in. w tym celu wykupiła Whoole Food Market), a Mark Zuckerberg otworzył tylko jeden punkt stacjonarny.

Dyrektor generalny Amazona zaznaczył, że sklepów z żywnością zamykać nie będzie, ale aby rozszerzyć ten segment, firma musi na nowo rozwiązać równanie, w którym są różnorodne kanały sprzedaży i wartość ekonomiczna. Zaznacza też, że pod koniec tego roku firma będzie miała już na to plan. O ile sklepy Fresh nie zostały zamknięte, tak sieć Amazon Go, czyli mniejszych sklepów znajdujących się “na rogu” już ucierpiała i zamknięto pierwsze placówki.

W sklepie Meta, który miał mieć kolejne placówki w innych krajach świata sprzedawano głównie produkty związane z metaverse jak okulary VR czy zestawy słuchawkowe. Kurs na metaverse jednak znacznie wyhamował, więc firma, choć nie porzuca swoich planów, to narzędzia potrzebne do wejścia w świat web3 będzie sprzedawała tylko online.