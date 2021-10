Dlaczego klient nie wraca do e-sklepu?

Z badania Consumer Discovery Study wynika, że tylko 4% czasu, który ludzie spędzają w Internecie, jest przeznaczone na wyszukiwanie. Pozostałe 96% zajmuje przeglądnie treści i podejmowanie decyzji. Wniosek – klienci albo są gotowi do podjęcia decyzji zakupowej, albo zostaną do tego zainspirowani.

Świat się zmienia, a wraz z nim upodobania i preferencje klientów. Kiedyś, gdy klient miał potrzebę kupienia określonego produktu, odwiedzał sklep i dokonywał zakupu. Obecnie ścieżka zakupowa jest bardziej złożona niż kiedykolwiek wcześniej. W branży marketingowej mówi się o rekordzistach, którzy muszą mieć 500 różnych punktów styku z reklamą, aby w końcu zdecydować się na dany produkt. Pokazanie jednej reklamy nie wystarczy do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Należy tak skonstruować ścieżkę dla klienta, aby otrzymał różne pozytywne bodźce i zdecydował się na zakup u nas, a nie u konkurencji.

Aleksandra Pizoń, specjalista w firmie DevaGroup opowiada dlaczego pozytywne doświadczenia klientów są tak ważne.

Konsumenci zdecydowanie częściej wybierają sklepy, w których zakupy są przyjemne. Czasami nawet najlepsza reklama nie pomoże, jeśli zawiedzie strona internetowa czy proces dokonywania zakupu okaże się frustrujący. Zanim zaczniemy więc wydawać duże kwoty na reklamy i budowanie skomplikowanych lejków sprzedażowych, warto upewnić się, czy cały sklep i proces zakupowy są dla klienta przyjazne. Należy przy tym zbadać kilka kluczowych czynników technicznych:

Czas wczytywania strony

O jedną sekundę za długo… Nikt nie lubi, kiedy strona internetowa długo się ładuje. Często właśnie z tego powodu klienci rezygnują z zakupów w danej firmie i przechodzą do konkurencji, a co gorsze – już nie wracają. Pamiętaj – możesz mieć świetny produkt, ale stracisz możliwość jego prezentacji, jeśli czas wczytania karty będzie zbyt długi. Zadbaj o to, aby strona główna i poszczególne zakładki ładowały się płynnie. Na rynku istnieją różne narzędzia do testowania szybkości witryn, zarówno płatnych, jak i darmowych.

Ścieżka zakupowa

Im prościej, tym lepiej. Wyeliminuj wszystkie zbędne ścieżki prowadzące do zakupu. Postaraj się uprościć cały proces (nawet do jednej strony z płatnością) i zmodernizuj sklep tak, aby był przejrzysty oraz intuicyjny.

Poruszanie się po stronie