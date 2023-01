Dlaczego Shopee poniosło porażkę w Polsce?

Zdaniem Dagmary Platy-Alf z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, Shopee przeszacowało swoje możliwości i popełniło kilka strategicznych błędów.

Shopee postawiło na promocje, to się nie opłaciło

- Platforma weszła do Polaki z bardzo atrakcyjną propozycją dla konsumentów i sprzedawców. Darmowa dostawa nawet za najmniejsze zakupy, brak prowizji dla sprzedających - dzięki temu szybko udało się zdobywać rynek - w ciągu zeszłego roku aplikacja singapurskiego przedsiębiorstwa została pobrana 7,5 mln razy. Polacy bardzo szybko przyzwyczają się do takich udogodnień, więc kiedy przyszła pora na zmianę zasad, użytkownicy mogli się nieco zrazić. Shopee zmuszone było również wprowadzić prowizję dla handlujących na platformie, jednak nadal była to najbardziej atrakcyjna propozycja spośród marketplace’ów działających w naszym kraju. Gigant e-commerce w swojej strategii mocno postawił na promocje - to korzystne z punktu widzenia kupujących, ale nie samej firmy - uważa ekspertka.

Zawirowania gospodarcze nie pomogły Shopee

Miony rok okazał się trudny dla wszystkich biznesów. Inflacja, wojna na Ukrainie oraz globalne problemy z łańcuchami dostaw sprawiły, że wiele przedsiębiorstw musiało zrewidować swoją działalność. Problemy nie ominęły właściciela Shopee, spółki czyli Sea Limited. Koncern zredukował zatrudnienie, opuścił Argentynę i zamknął lokalną działalność w Chile, Kolumbii i Meksyku. Wcześniej Shopee wycofało się Francji i Hiszpanii, Polska została więc ostatnim europejskim przyczółkiem platformy.

- Trudna sytuacja spółki-matki odcisnęła swoje piętno także na polskim oddziale. We wrześniu pojawiły się informacje o zwolnieniach, jednak pomimo tego Shopee nie zrezygnowało z kampanii promocyjnych. Koszty tej strategii w obliczu globalnych wyzwań musiały być ogromne, podobnie jak koszty marketingowe. Reklamy, o których szeroko dyskutowano, atakowały nas zewsząd. I choć spotkały się ze sporą krytyką, przyniosły oczekiwany cel - Shopee było coraz bardziej rozpoznawalne. Jednak biznesowy model okazał się być na dłuższą metę skazany na porażkę. I nie mam tu na myśli jedynie polityki cenowej. Kolejną słabością platformy była bowiem jej oferta - wciąż zbyt mało różnorodna w porównaniu z rynkowym liderem, czyli Allegro. Do tego często wątpliwa jakość produktów oraz niezadowalające, jak na dzisiejsze standardy i wymagania, user exprience (doświadczenie klienta). Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że Shopee żegna się z polskim rynkiem i skupi się na strategicznych ze swojego punktu widzenia regionach, czyli Azji i Ameryce Łacińskiej. Allegro z 20 mln użytkowników jest nadal na niezagrożonej pozycji - podsumowuje Dagmara Plata-Alf.