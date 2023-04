Dlaczego warto sprzedawać online? Wyjaśniamy

Aby zyskać przewagę nad konkurencją każdy przedsiębiorca powinien rozważyć wprowadzenie opcji e-commerce również w swojej firmie. Oto 4 główne powody, dlaczego warto wejść w sprzedaż internetową.

#1 Dotarcie do większej liczby klientów i brak barier geograficznych

Pandemia, cyfryzacja społeczeństwa, zmiana zachowań i preferencji zakupowych konsumentów niewątpliwie wpłynęły na rozwój branży e-commerce. Wiele osób docenia zakupy online za ich szybkość, wygodę, szeroki asortyment, a także możliwość błyskawicznego porównania cen.

Ważna jest również kwestia dotarcia z ofertą do większego grona klientów. Obecnie osoby posiadające punkt stacjonarny mogą w prosty sposób zacząć sprzedawać swoje produkty online między innymi na platformach typu marketplace lub skorzystać z gotowego oprogramowania do handlu internetowego. To duże ułatwienie, ponieważ są one łatwe i intuicyjne w użyciu oraz zintegrowane z dostawcami usług kurierskich, porównywarkami cenowymi, mediami społecznościowymi itp. Warto zauważyć, że w przypadku sklepu koszty uruchomienia placówki stacjonarnej mogą być o wiele wyższe niż tej online – nie musimy inwestować w drogi lokal w centrum miasta. Sklep internetowy możemy prowadzić nawet z domu.

#2 Zwiększenie konkurencyjności oraz zysków firmy, a także poprawa wizerunku

Według raportu Gemius „E-Commerce w Polsce 2022” dostępność oferty 24 godziny na dobę jest czynnikiem, który najbardziej zachęca użytkowników do realizacji transakcji online – jest to element wskazany przez ponad ¾ badanych. Wprowadzając możliwość zakupu przez internet przedsiębiorcy mogą wyprzedzić konkurencję, która funkcjonuje tylko poprzez sklepy stacjonarne działające w ograniczonych godzinach. Prowadzenie sprzedaży w wielu kanałach pozwoli w dłuższej perspektywie osiągnąć lepsze wyniki finansowe.

Obecnie światy online i offline przenikają się, a klienci oczekują szybkich, nowoczesnych rozwiązań. Jak im uprościć życie? Dobrą opcją, jeśli nie mamy jeszcze sklepu internetowego, jest np. udostępnienie płatności za zamawiany towar lub usługę poprzez Generator Linków, który uruchomiliśmy w PolCard from Fiserv. Obecnie ta funkcja bardzo dobrze sprawdza się np. w hotelach. Aby konsument mógł zapłacić bez wychodzenia z domu wystarczy przesłać mu wygenerowany link np. mailem, a on sam wybiera najwygodniejszą dla siebie formę płatności. Z kolei w przypadku sprzedaży szybciej zbywalnych produktów w sklepach internetowych lepiej sprawdzi się bramka płatnicza. Wszystko zależy od profilu i skali biznesu – mówi Grzegorz Kucaba, dyrektor ds. e-commerce w Fiserv Polska, działającym pod marką PolCard from Fiserv.

Klienci cenią przede wszystkim wygodę, dlatego wchodząc w sprzedaż online ważne jest udostępnienie im różnych form płatności. Według badania Blue Media „Finanse Polaków w czasach postpandemicznych”, najczęściej wybieraną formą płatności przez internautów jest BLIK. Na kolejnych miejscach znalazły się szybkie przelewy elektroniczne oraz płatności kartą.

Dostępność ulubionych form zapłaty jest najbardziej motywującym elementem podczas robienia zakupów przez internet dla 52 proc. konsumentów według raportu Gemius „E-Commerce w Polsce 2022”. W konsekwencji brak preferowanej formy płatności może spowodować porzucenie koszyka zakupowego. Klienci mają odmienne przyzwyczajenia, dlatego też warto w swoim sklepie udostępnić im wszystkie najpopularniejsze metody realizacji transakcji, czyli szybkie e-przelewy, karty, portfele elektroniczne (Google Pay, Apple Pay) czy BLIK. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług jednego agenta rozliczeniowego zarówno w swoim sklepie stacjonarnym, jak i w sprzedaży online. Kompleksowe podejście pozwoli zaoszczędzić czas oraz uzyskać dostęp do szerokiej gamy usług dodatkowych – mówi Grzegorz Kucaba, dyrektor ds. e-commerce w Fiserv Polska, działającym pod marką PolCard from Fiserv.

#3 Możliwość wprowadzenia analizy i badania swoich odbiorców

Obecnie funkcjonujące systemy e-commerce pozwalają na badanie kim są klienci oraz jakie są ich preferencje. Można zastosować między innymi narzędzia analityczne Google czy wszelkiego rodzaju systemy marketing automation. Wprowadzenie takich rozwiązań to duża przewaga handlu internetowego nad tradycyjnym. Lepsze poznanie klientów oparte na konkretnych danych pozwoli na uatrakcyjnienie oferty oraz dopasowanie jej do ich upodobań. Regularne monitorowanie wyników sprzedaży (w tym np. o preferowanych produktach, szczytowych godzinach, wpływie promocji i obniżek cen) oraz wiedza o preferencjach konsumentów to argumenty, które zdecydowanie przemawiają za wejściem w świat sprzedaży online.

#4 Szybki kontakt z klientami oraz lepsza prezentacja oferty

E-commerce umożliwia także stały kontakt z klientami poprzez zastosowanie między innymi chatbotów czy wirtualnych asystentów. Można regularnie wysyłać im np. informacje o aktualnych promocjach czy zmianach.

Posiadanie własnego sklepu internetowego pozwala również na lepsze przedstawienie produktów z oferty. Warto zastosować różnego rodzaju formy graficzne, prezentacje itp., które dobrze zadziałają na wyobraźnie konsumenta i zachęcą go do zakupu.

Wejście w sprzedaż online szansą dla biznesu

Niskie koszty wejścia w sprzedaż online oraz możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców powodują, że zdecydowanie warto spróbować rozwinąć biznes również w tym kanale. Dodatkowo e-commerce to jeden z najszybciej rozwijających się rynków, więc można prognozować, że zainteresowanie nim będzie rosło także w przyszłości.