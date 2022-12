Długa listę skandali i najpopularniejsza marka 2022 r. w jednym. Chiński Shein potrafi

W 2018 r. wartość rynkowa Shein szacowana była na 2,5 mld dol. Według wyliczeń Bloomberga, w kwietniu 2022 r. osiągnęła wartość 100 mld dol.

Shein zbudował imperium oferując duży wybór taniej odzieży

W 2018 r. wartość rynkowa Shein szacowana była na 2,5 mld dol. Rok później wycena podwoiła się, a według wyliczeń Bloomberga w kwietniu 2022 r., po ostatniej rundzie inwestycyjnej, osiągnęła wartość 100 mld dol. To więcej niż szwedzki gigant modowy H&M i hiszpańska Zara razem wzięci.

Założona w 2008 roku firma została również uznana za najczęściej wyszukiwaną markę odzieżową w Google w 113 krajach na całym świecie.

W 2020 r. Shein zarobił 10 mld dol., podczas gdy tacy rywale, jak Asos i Boohoo wypracowali odpowiednio 4,4 mld dol. i 2,4 mld dol. Obecnie platforma e-commerce jest największą firmą modową na świecie działającą wyłącznie online – podaje Euromonitor.

Koncern zbudował pozycję, oferując duży wybór taniej odzieży. Codziennie w ofercie pojawiają się setki nowości, które odpowiadają na zmieniające się trendy i preferencje użytkowników online. W połączeniu z szybkimi łańcuchami dostaw tworzy to siłę chińskiej firmy.

Firma wykorzystuje internet i serwisy społecznościowe, jak np. TikTok, które umożliwiają mu dotarcie ze swoimi produktami do milionów konsumentów.

Shein korzysta na tym, że szybka moda stała się nieodłączną częścią codziennego życia (fot. Shutterstock)

Shein znany jest z kradzieży projektów i złych warunków pracy

Shein ma długą historię skandali i kontrowersji związanych z marką. Chiński sprzedawca odzieży przyznał się do naruszeń przepisów dotyczących godzin pracy. Obiecał zainwestować 15 mln dol. w poprawę standardów w fabrykach swoich dostawców, ponieważ zasady w dwóch lokalizacjach naruszały lokalne przepisy.

Markę potępili influencerzy, z którymi kiedyś ona współpracowała. Firma znana jest z kradzieży projektów (zwłaszcza niezależnym i wchodzącym na rynek projektantom), a także z chemicznego zatruwania swoich klientów wadliwym lakierem do paznokci oraz utrzymywania nieodpowiednich warunków pracy w Chinach, gdzie zatrudnieni pracują na 75-godzinnych zmianach z niewielką ilością czasu wolnego.

Ponadto firma nie opłacała podobno należycie swoich pracowników. Jak donosi Public Eye „liczne pomieszczenia nie mają wyjść awaryjnych i znajdują się w nich zakratowane okna, które miałyby śmiertelne skutki w przypadku pożaru”.

- Czy ci się to podoba, czy nie, szybka moda jest teraz nieodłączną częścią codziennego życia — z tanimi ubraniami, szybkimi trendami i jeszcze szybszą fascynacją mediami społecznościowymi. Doprowadziło to do tego, że kontrowersyjna chińska marka Shein stała się najpopularniejszą marką na świecie w 2022 r. – komentuje cytowany przez hypebeast.com ekspert od finansów osobistych z money.co.uk.