Dm-drogerie wchodzą na polski rynek z 28 markami własnymi

- Cieszymy się, że spotykamy się w Polsce. W Europie jesteśmy największą siecią drogerii, obecną w 13 krajach. Już za chwilę ruszymy u Ciebie z naszym sklepem internetowym oraz sklepami stacjonarnymi. Aby umilić Ci oczekiwanie, zachęcamy do poznania naszych marek, wśród których znajdziesz wiele inspirujących produktów dla Ciebie, niemowląt i dzieci, zdrowia, urody, gospodarstwa domowego. Możesz także dowiedzieć się więcej o historii i filozofii drogerii dm - czytamy na oficjalnej stronie sieci w Polsce.

28 marek dm

- Nasza bogata oferta obejmuje aż 28 marek dm. Już wkrótce zaproponujemy Ci wyłącznie produkty najwyższej jakości, w bardzo korzystnych cenach- zachwala sieć.

Marki dm, które zadebiutują w naszym kraju to: ALANA, alverde NATURKOSMETIK, babylove, Balea, Balea MEN, Dein Bestes, Denkmit, dmBio, DONTODENT, ebelin, Fascino, Jessa, Langhaarmädch,Mivolis, Paradies, Profissimo, PUSBLU, réell'e, Squitofree, Sanft&Sicher, Saubär, Saugstark&Sicher, SEINZ., Soft&Sicher, Sportness, SUNDANCE, trend IT UP Visiomax.

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 r. pod adresem dm-jobs.pl ruszyła strona internetowa, która umożliwiła sieci rekrutację po polskiego oddziału sieci. Sieć poszukiwała wtedy pracowników do sklepów otwieranych w następujących miejscowościach: Wrocław, Lubań, Leszno, Jelenia Góra.