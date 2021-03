Do niedawna zakupy online robiliśmy głównie przez strony internetowe, teraz 85 proc. osób chętniej korzysta z aplikacji niż ze strony mobilnej, a do 2024 r. handel przez aplikacje obejmie 44 proc. całego e-commerce.

Nie ma więc wątpliwości, że firmy powinny zadbać o to, by doświadczenie klienta z płatnością mobilną było jak najlepsze. - Można w ten sposób znacznie zwiększyć konwersję sprzedaży. Estetyczna wizualnie i szybko działająca forma płatności to zdecydowana korzyść dla klienta, a to przekłada się na większe dochody.

Transakcje m-commerce można realizować na dwa sposoby: przez tzw. WebView czyli z przekierowaniem na mobilną stronę, na której dokonuje się płatności lub bezpośrednio przez aplikację. W przypadku WebView strona powinna być jak najlepiej dostosowana do urządzeń mobilnych i wyświetlać się tak, by klient miał wygodny i łatwy dostęp do metod płatności. Wdrożenie płatności przez aplikację zapewnia klientom wygodniejszy i bardziej uporządkowany sposób dokonywania zakupu, co skutkuje mniejszą liczbą porzuconych koszyków.

Apple wprowadził niedawno App Clips, które umożliwiają zobaczenie, jak działa aplikacja zanim ją pobierzemy. Można przypuszczać, że takie rozwiązania oraz tworzenie aplikacji w chmurze (czyli na zewnętrznym serwerze, w związku z czym zajmują minimalną ilość miejsca na urządzeniu) staną się coraz popularniejsze.

Proces logowania się i dokonywania transakcji w aplikacji musi być możliwie szybki i prosty. Dużym ułatwieniem jest identyfikacja biometryczna, np. za pomocą odcisku palca czy rozpoznawania twarzy. Zamiast wpisywania danych wystarczy np. samo dotknięcie. Usprawnieniem procesu zakupowego są też mobilne portfele, takie jak Apple Pay czy Google Pay, które mogą być powiązane z identyfikacją biometryczną.

Wdrożenie płatności mobilnych ułatwiają SDK (Software Development Kit) czyli gotowe biblioteki różnych form płatności. - W Blue Media udostępniamy biblioteki SDK w aplikacjach w systemach iOS lub Android umożliwiając transakcje za pośrednictwem takich form, jak mobilne portfele (Apple Pay, Google Pay), BLIK, szybki przelew oraz karta płatnicza - wymienia Arkadiusz Bulc.