Do 2025 r. 50 proc. zadań będą wykonywać maszyny. Jaka przyszłość czeka branżę logistyczną?

Zgodnie z najnowszym raportem DHL „Future of Work in Logistics”, generacja X obejmuje aktualnie ponad połowę stanowisk kierowniczych, a w nadchodzących latach te proporcje jeszcze się zwiększą.

Największy udział na rynku pracownika przypada Millenialsom, którzy do 2030 roku będą stanowić 40% populacji w wieku produkcyjnym. To oni odpowiadają już za 73% wszystkich decyzji zakupowych w handlu business-to-business.

Wchodzące dopiero na rynek pracy pokolenie Z będzie miało kluczowe znaczenie dla kierunku rozwoju firm logistycznych. Młodzi są coraz bardziej świadomi – coraz częściej wywierają wpływ na organizacje i tym samym na zmianę wartości, angażowanie się w kwestie środowiskowe, dbanie o dobrostan pracowników oraz nadążanie za nowinkami technologicznymi.

Człowiek i jego potrzeby

Dla 83% przedstawicieli pokolenia Z zaangażowanie firmy w tworzenie zróżnicowanego i zintegrowanego miejsca pracy jest ważnym czynnikiem przy wyborze pracodawcy, a połowa Millenialsów rozważyłaby odejście z obecnej pracy na rzecz organizacji bardziej przyjaznej środowisku. Duże znaczenie ma także wellbeing – badania wskazują, że 50% Millenialsów i 75% pracowników pokolenia Z odeszło z pracy z powodu zdrowia psychicznego.

– Zdrowie i bezpieczeństwo będą jednymi z kluczowych filarów powodzenia biznesu i zaangażowania pracowników w najbliższych latach. Przewiduję, że w 2022 roku uwaga pracodawców będzie się także skupiać na tworzeniu wspierającego, pełnego zaufania modelu współpracy i inkluzywnego miejsca zatrudnienia w warunkach pracy zdalnej – dodaje Waldemar Sławiński, dyrektor ds. personalnych, DHL Express Polska.

Zatrzymać rotację

Szacuje się, że maszyny wykonują 29% wszystkich bieżących zadań w miejscu pracy. Do 2025 r. ten wskaźnik wzrośnie do 52%. Podczas gdy automatyzacja często dominuje w rozmowach o przyszłości pracy, ludzie są i pozostaną w centrum branży logistycznej. Najwyższym priorytetem powinno być przyciągnięcie nowych osób do firmy i zatrzymanie obecnych. Czynnikami, które zwiększają retencję są m.in. szkolenia i coaching personalny, programy wspierające dobrostan, kultura oparta na współpracy i wsparciu, lepsze perspektywy rozwoju, bardziej zróżnicowane zadania i nowoczesne narzędzia technologiczne.

W ostatnich latach, wskutek e-commerce’owego boomu, zapotrzebowanie na pracowników w branży logistycznej wzrosło kilkukrotnie.