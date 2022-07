Do 2027 wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie do 187 mld zł

W latach 2018-2021 wzrost wynikał głównie z przechodzenia klientów pomiędzy kanałami sprzedaż. Tempo tej zmiany znacząco przyspieszyło w latach 2020 - 2021. Wynikało to głównie z zamknięcia sklepów stacjonarnych. W latach 2022-2023 rolę głównego motoru wzrostu rynku przejmuje wzrost cen produktów przy słabnącym popycie konsumenckim. Do pewnego stopnia zostaje on złagodzony poprzez napływ ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Od 2024 roku zakładamy powrót do długoterminowej trajektorii wzrostu oraz stabilizacji warunków makroekonomicznych. Autorzy badania nie spodziewają się głębszej recesji, jednak jeśli taki scenariusz zacząłby się materializować, wzrost rynku byłby wolniejszy niż obecnie prognozowany.

Firmy muszą rozwijać nowe kanały dotarcia do klienta, poprawiać efektywność łańcucha dostaw oraz świadome zarządzać cyklem życia klientów. Z jednej strony konsumenci dążą do maksymalnej wygody i jak najlepszego doświadczenia, wspieranego nowymi technologiami, a firmy muszą za nimi nadążać - mówi Grzegorz Łaptaś, lider operacji w zespole Strategy& Polska.

Eksperci Strategy& spodziewają się dalszego wzrostu znaczenia dużych platform sprzedażowych typu m.in. Allegro, Amazon, Shopee, a także otwierania się wiodących sklepów e-commerce na zewnętrznych sprzedających. Udział modelu platformowego (marketplace) względem sklepów e-commerce wzrośnie z 45% (2021 r.) do ponad 55% w 2027 roku.

Szybkość i niezawodność

Głównym polem pojedynku o klienta w przestrzeni cyfrowej staje się szybkość i niezawodność zaspokojenia potrzeb zakupowych. Trend ten widać we wzroście popularności graczy q-commerce oferujących dostawy w 10-15 minut, rosnącą liczbą ofert z opcją dostawy tego samego dnia oraz daleko idące ułatwienia w procesie wymiany i zwrotu zamówionych towarów. Wszystko powyższe musi się odbywać w sposób praktycznie bezkosztowy dla konsumenta, gdyż darmowa dostawa staje się powoli oczekiwanym standardem. Efektem tych zmian jest duża presja wywierana na łańcuch dostaw, który nieustannie ulega transformacji. Ponadto wzrost wartości zamówień przechodzących przez online stawia przed firmami szansę dostępu do dużych zbiorów danych o klientach, co powoduje ich coraz lepsze profilowanie. Szybki rozwój kompetencji analitycznych, budowa centrów zarządzania posiadanymi danymi oraz eksperymentowanie z nowymi modelami biznesowymi opartymi o wykorzystanie danych będą tymi elementami, które w przyszłości odróżnią zwycięzców od firm pozostających w tyle za zmianami rynkowymi.

“Na polskim rynku e-commerce miało miejsce kilka debiutów, które w istotny sposób wpływają na poziom konkurencji ofertę, ceny i wartość dla klientów końcowych. W gronie debiutantów znaleźli się zarówno operatorzy q-commerce jak i duzi gracze platformowi, którzy zdecydowali się wejść na polski rynek. Nowi konkurenci, jak również nieustanne poszukiwanie swojego miejsca w przestrzeni online przez wiodące podmioty handlowe działające offline sprawiają, że rynek e-commerce w Polsce ma przed sobą perspektywę dalszych wzrostów w następnych 5 latach. Liczne pola bitew nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Polskie firmy stoją więc przed wyzwaniem, ale również szansą biznesową na poprawę pozycji konkurencyjnej” - mówi Maciej Bazyl, dyrektor Strategy& Polska.