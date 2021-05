Do konkursu e-Commerce Polska awards można się zgłaszać do 21 maja

Po raz 9-ty firmy z branży e-commerce mają szansę zdobyć tytuł laureata Konkursu e-Commerce Polska awards, organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. W tym roku szansę na wyróżnienie otrzymują małe firmy, które w okresie pandemii COVID-19 uruchomiły sprzedaż online.

Wszystko za sprawą kategorii Best start in e-commerce, która jest rozwinięciem akcji Go!e-Commerce mającej na celu wsparcie sektora MŚP w wejściu w branżę e-Commerce. Nowa kategoria zarezerwowana jest tylko dla małych podmiotów. Zgłoszenia do niej są bezpłatne. Nagroda? Roczne członkostwo w e-Izbie, dostęp do bezpłatnych warsztatów rozwijających sklep e-commerce oraz możliwość czerpania z doświadczeń od najlepszych.



Konkurs e-Commerce Polska awards jest skierowany nie tylko do dużych przedsiębiorców, ale także małych i średnich podmiotów, które oceniane są w osobnej kategorii. W tym roku, w związku z sytuacją pandemiczną, powstała specjalna kategoria, w której nagrodzone zostaną podmioty, które w czasie pandemii dokonały transformacji cyfrowej i przetrwały ten trudny czas, dołączając do rozwoju polskiej branży e-commerce - mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

e-Izba uruchomiła akcję Go!e-Commerce - czyli działania edukacyjne dające osobom początkującym w obszarze e-commerce niezbędną wiedzę do założenia swojego pierwszego sklepu online.

W 2020 roku zarejestrowano ponad 11 000 nowych sklepów e-commerce. Stworzenie przestrzeni dla tych przedsiębiorców w konkursie e-Commerce Polska awards 2021 było naturalną kontynuacją akcji Go!e-Commerce. Z myślą o tych właśnie przedsiębiorcach, powstała specjalna kategoria Best start in e-commerce. Może się do niej zgłosić bezpłatnie każdy mały podmiot, który od marca 2020 do maja 2021 uruchomił sklep online. Laureat tej kategorii otrzyma także nagrodę specjalną od organizatora - Izby Gospodarki Elektronicznej. Będzie nią roczne członkostwo w organizacji, dostęp do wszelkich warsztatów i materiałów edukacyjnych wspierających dalszy rozwój, szkolenia zespołu oraz możliwość kontaktu i czerpania doświadczeń od najlepszych w branży e-commerce.



Firmy mogą się zgłaszać swoje kandydatury do 21 maja 2021 r. Partnerami Głównymi konkursu są: Adyen, Allegro, Przelewy24, Vtex.