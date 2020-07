Do obsługi rosnącej liczby e-zamówień w IKEA, Grupa OEX powiększyła zepsół o 200 osób

fot. IKEA w Blue City

W czasie pandemii Covid-19 liczba klientów i transakcji realizowanych przez ikea.pl wzrosła pięciokrotnie. Voice Contact Center, spółka z Grupy OEX, który współpracuje z IKEA od połowy 2019 roku w obszarze obsługi klienta, obsługuje ten rosnący ruch.

Zadaniem zespołu konsultantów Voice Contact Center jest weryfikacja dostępności produktów

w magazynach IKEA oraz udzielanie informacji o ich specyfikacji i cenach. Wraz z rozwojem projektu konsultanci zaczęli przyjmować zamówienia na cały asortyment sklepu, dostawy i montaż, a także obsługiwać reklamacje.

W pierwszym etapie współpraca polegała na odciążeniu wewnętrznego contact center klienta w miesiącach letnich, na które przypadał szczyt zamówień. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę klientów, a także doceniając wysoką jakość świadczonych usług, współpraca jest kontynuowana w trybie stałym.

- Zespół Voice Contact Center elastycznie podchodził do naszych wymagań uwzględniając takie czynniki jak: dostarczanie wsparcia w coraz szerszym zakresie, szybkie przyswajanie wiedzy i doszkalanie zespołu, dostosowywanie procesów do zmiennych potrzeb, wprowadzanie nowych wskaźników będących kryterium oceny. Kluczowe dla nas było indywidualne podejście, skuteczność operacyjna i duże zaangażowanie całego zespołu – mówi Kazimierz Wolak, Country Customer Support Center Manager w IKEA Retail.

W okresie obostrzeń zwianych z pandemią Covid-19 liczba klientów i transakcji realizowanych w sklepie internetowym IKEA wzrosła pięciokrotnie, wielokrotnie wzrosło też zapotrzebowanie na obsługę telefoniczną. W efekcie, zarówno zespół konsultantów IKEA jak i zespół Voice Contact Center, w krótkim czasie powiększył się o blisko dwieście osób.

Ze względów bezpieczeństwa, w obliczu pandemii Covid-19, konsultanci Voice Contact Center od połowy marca 2020 r. zostali przeniesieni do pracy zdalnej. Kierownicy zewnętrznego contact center musieli zarządzać zespołem w modelu organizacji rozproszonej.

- Za pomocą komunikatora zorganizowaliśmy forum pomocy dla niestandardowych przypadków, na którym odpowiedzi udzielają eksperci IKEA – wylicza Krzysztof Banaś.