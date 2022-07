Do polskiej spółki Tylko dołącza były szef finansów Grupy Allegro

Blake Booysen dołączył do zespołu Tylko, gdzie objął funkcję CFO. To menedżer z ponad 20-letnim, globalnym doświadczeniem i m.in. były szef finansów Naspersa oraz Grupy Allegro.

Spółka chce ściągnąć kolejnych menedżerów dużego kalibru, mając przed sobą perspektywę ekspansji na kolejnych rynkach.

Tylko w 2021 r. odnotowała 46,5 mln EUR sprzedaży. Plan na 2022 r. zakłada wzrost o kolejne 50 proc. Spółka wprowadza nowe kategorie produktowe, generując niemal całość sprzedaży za granicą.

W 2021 r. Tylko zanotowało sprzedaż na rekordowym poziomie 46,5 mln EUR. W tym roku Tylko zakłada 50-proc. wzrosty sprzedaży i łączne przychody na poziomie nawet 70 mln EUR.

Jesienią 2021 r. Tylko ogłosiło, że jej szeregi zasilił José Villamil, dotychczasowy globalny Head of Sales w IKEA Retail, który został Chief Growth Officerem. W tym samym czasie do Tylko dołączył również m.in. Jakub Eichelberger, dotychczas zajmujący stanowisko wicedyrektora zarządzającego w agencji DDB Warszawa (został Head of Brand Marketing).

Tylko jest polską spółką, która od 2015 roku dostarcza klientom polskim i zagranicznym spersonalizowanych mebli.