Do zakupu auta używanego online zachęca cena i gwarancja

Obecnie jedynie co piąty kierowca zdecydowałby się kupić samochód z drugiej ręki całkowicie przez internet – wynika z badania „Auto używane w sieci” Santander Consumer Multirent. Co mogłoby zachęcić do takiego zakupu nieprzekonanych? Według badania leasingodawcy przede wszystkim korzystne warunki ewentualnego zwrotu samochodu (41 proc.), długi termin jego gwarancji (37 proc.) oraz konkurencyjna cena (36 proc.). Z kolei jako czynniki, które mogłyby zniechęcić potencjalnego kupca do zamówienia takiego pojazdu, ankietowani kierowcy najczęściej wymieniali brak możliwości obejrzenia go na żywo (64 proc.).