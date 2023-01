Dobra końcowka roku dla Pointpack

Zarząd spółki Pointpack S.A. poinformował, że w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 r. przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oszacowano na ok. 19 410,5 tys. zł co stanowi wzrost o 34 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 r., kiedy to wyniosły 14 441,5 tys. zł oraz wzrost o 28 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r., kiedy wyniosły 15 145,5 tys. zł - podała spółka w raporcie.