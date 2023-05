Dobry początek roku Grupy Esotiq & Henderson. Rekordowa sprzedaż w internecie

Początek roku upłynął również pod znakiem dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży internetowej, która była rekordowa kwartalnie oraz lepsza r/r o ponad 45 proc. Na koniec I kw. 2023 roku Grupa posiadała 292 salony o łącznej powierzchni 18.088 m2 a liczba lojalnych uczestniczek ESOTIQ CLUB liczyła ponad 1,4 mln. Główne cele Grupy na kolejne kwartały to utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju oraz dalsze zwiększanie sprzedaży wraz z marżą brutto, co wspierać będzie nowa kolekcja bielizny wiosna-lato.

Rekordowa sprzedaż w internecie

Przychody ze sprzedaży Grupy Esotiq & Henderson w I kwartale 2023 r. wyniosły 61,1 mln zł (+19,1 % r/r), zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 38,3 mln zł (+20,5 proc. r/r), EBIT wzrósł do 1,5 mln zł (+54,2 proc. r/r) a EBITDA do 5,4 mln zł (+16,7 proc. r/r). Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 0,2 mln zł (-90,7 proc. r/r) pamiętać jednak należy, iż w analogicznym okresie ub.r. spółka zaksięgowała 1,9 mln zł zysku z nabycia akcji własnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych czterech miesiącach 2023 r wyniosły ok. 80 mln zł i były wyższe o ok. 19 proc. r/r, a skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła ok. 63% i była wyższa o ok. 1 p.p. r/r.

Zanotowaliśmy udany początek roku, można powiedzieć, że sprzedażowy plan minimum został osiągnięty. Chcemy bowiem uzyskać w tym roku co najmniej 20-proc. dynamikę sprzedaży jednocześnie zwiększając marżę brutto. Szczególnie cieszy dalszy dynamiczny wzrost przychodów w Internecie, które posiadają wartościowo już prawie 1/4 udziału, jeśli chodzi o nasze kanały sprzedaży. Coraz ważniejszym elementem jest sprzedaż internetowa w spółce niemieckiej, gdzie odnotowaliśmy sześciokrotny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale (1,1 mln zł, +521,2 proc. r/r). W pierwszym kwartale nadal utrzymywała się dość wysoka presja kosztowa w Spółce, skupiamy się więc na oszczędnościach, aby poprawiać rentowność. Rozpoczęliśmy projekty optymalizacji i automatyzacji procesów w obszarach, w których jest to możliwe. Inwestycje w nowoczesne oprogramowania wpłyną na zwiększenie efektywności naszych działań oraz pozwolą nie zwiększać personelu do obsługi danych procesów. Dodatkowo, od początku roku zmniejszyliśmy poziom zapasów o ponad 3 mln zł a w całym 2023 r. chcemy zredukować zapasy o kilkanaście mln zł. Jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu wiosna-lato, mamy odpowiednio zatowarowane salony, widzimy już też pierwsze pozytywne efekty wyceniania towaru w sklepie, zamiast metkowania cen na etapie produkcji. Wierzymy w to co robimy, ale patrząc na ogólne otoczenie staramy zachować się umiarkowany optymizm - powiedział Krzysztof Jakubowski, prezes zarządu Esotiq & Henderson S.A.

W I kw. 2023 r. w sklepach franczyzowych zrealizowano 36 proc. ogółu sprzedaży, w salonach własnych 22 proc., w kanale hurtowym i multibrandowym 18. proc., a w Internecie 23 proc. Sprzedaż hurtowa i poprzez punkty multibrandowe jest obecnie realizowana w Polsce, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Grecji, Francji, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Malcie, Portugalii, na Bałkanach, Słowacji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Spółka zamierza również wprowadzić marki Esotiq & Henderson na platformy marketplace.