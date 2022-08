DODO Polska: Naszą filozofią jest elastyczność

Jesteście nowym graczem na polskim rynku usług logistycznych. W jaki sposób chcecie na tak konkurencyjnym cenowo rynku budować przewagę i rozwijać się?

Faktycznie DODO Polska to firma która na naszym rynku działa niespełna rok, więc śmiało można powiedzieć że jesteśmy nową firmą w tej branży. Nie ma to jednak związku z rzeczywistością, bo mamy bardzo bogate doświadczenie. Mam tutaj na myśli nie tylko kontekst zespołu, który tworzymy w Polsce ale też całą międzynarodową Grupę DODO. W naszym kraju zorganizowani jesteśmy poprzez spółkę typu spółki joint venture, w ramach której, polscy managerowie zaangażowali nie tylko swój kapitał, ale też wiedzę, doświadczenie i czas. DODO Group, które jest również bezpośrednio zaangażowane w ramach wspomnianej spółki kapitałowo oraz kompetencyjnie, wnosi nie tylko swoją markę, ale również doświadczenie i systemy informatyczne. Według rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE DODO Group jest najszybciej rozwijającą się firmą technologiczną w Czechach oraz drugą w Europie Środkowej. Działa obecnie na 6 rynkach takich jak Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Niemcy oraz Polska. Polska jest jedynym rynkiem, który DODO Group rozwija w ramach spółki typu joint venture z lokalnymi przedsiębiorcami, a nie własnego oddziału. Warto też wspomnieć iż na rynkach tych wśród wielu obsługiwanych klientów przez DODO są takie marki jak KFC i TESCO.

DODO Group w Europie ma silną pozycję w segmencie e-grocery, jak pozycjonujecie się w Polsce i w jaki sposób chcecie rozwijać się właśnie w tym segmencie rynku?

Uważam, że branża e-grocery jest obecnie najbardziej perspektywicznym obszarem rynku. Nie będę ukrywał że nasze – moja i moich wspólników – działania aby pozyskać DODO do współpracy i wprowadzić na polski rynek nie są przypadkowe. Biorąc pod uwagę doświadczenia DoDo w segmencie e-grocery i potencjał zmieniającego się rynku polskiego, podjęliśmy strategiczną decyzję aby zbudować bardzo silną pozycję, właśnie w tym segmencie dostaw. Przekonaliśmy do tej wizji naszych czeskich partnerów z DODO i obecnie wcielamy ją w rzeczywistość. W pandemii Polacy dostrzegli zalety zakupów żywności online z dowozem i wzrosty tej kategorii są imponujące. Oczywiście, sama usługa rozwija się od kilkunastu lat. Jestem przekonany że obecnie wchodzi w fazę dojrzałości, która jest dla nas atrakcyjna biznesowo. Jest to też spójne z naszą główną wartością, którą jest wspieranie e-sklepów w tym najbardziej wymagającym obszarze, jakim jest logistyka ostatniej mili i kontakt z konsumentem. Oczywiście istotnym elementem dostaw jest czas, bo nawet tradycyjny e-commerce, a tym bardziej q-commerce, wskazuje szybkość dostawy jako główną przewagę. Poza tym oczywistym faktorem my koncentrujemy się także na zaspokajaniu szerszego spektrum potrzeb naszych klientów. Posiadamy w naszej ofercie wiele dodatkowych usług, które budują naszą przewagę rynkową opartą na elastyczności i kompleksowości. Dzięki takiemu podejściu konsekwentnie zwiększamy portfolio klientów wśród e-supermarketów.

Czy mógłby Pan podać przykłady takich dodatkowych usług?

Nasz kurier nie tylko wnosi ciężkie zakupy do domu klienta, ale także może w ramach takich usług dodatkowych, odebrać opakowania wielorazowego użytku takie jak butelki, kartony czy inne. Nasza aplikacja umożliwia także dostarczenie wybranych zamienników produktów, które nie były dostępne w danym momencie w e-sklepie. Współpracujemy ze sprzedawcami żywność w modelu dostaw nocnych. Odpowiadamy w ten sposób na potrzebę naszych partnerów, dopasowania się do oczekiwań ich klientów, a przede wszystkim to opcja znacznie ograniczająca negatywny wpływ na środowisko. To właśnie ta elastyczność i szybkość dopasowania się do potrzeb współpracujących z nami sprzedawców stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej i specjalizacji w segmentach food i e-grocery. Potwierdzeniem słuszności przyjętej strategii oraz wysokiej jakości naszych usług jest fakt, iż pozyskaliśmy do współpracy dwa największe sklepy online w branży spożywczej. Ale realizujemy dostawy nie tylko dla tych największych, współpracujemy także z mniejszymi firmami sprzedającymi w intrenecie warzywa, ekologiczne artykuły spożywcze, catering i inne produkty, przy zakupie których klienci oczekują spersonalizowanej, wyjątkowej jakości dostaw. Z naszymi e-klientami wchodzimy do kolejnych miast, najnowszym naszym ośrodkiem miejskim, który właśnie uruchomiliśmy jest Wrocław. Jeszcze raz chciałbym podkreślić że lojalność, którą zdobywamy w branży jest związana z naszą jakością, warunkami przewozu towarów, standardem kurierów. Staramy się dostarczać wysoką jakość za rozsądną cenę i nie uczestniczyć w wyścigu cenowym ponad wszystko, a na pewno nie ponad jakość.

No właśnie w e-grocery odpowiednie warunki dostawy decydują o być albo nie być w oczach konsumentów.

Wiemy o tym doskonale i dlatego dysponujemy specjalną flotą, pozwalającą realizować dostawy w warunkach kontrolowanych i możliwością wstecznego audytu pomiarów temperatury, właściwym dla dostaw żywności także tej mrożonej. Ku mojemu zdumieniu, na rynku funkcjonują jeszcze podmioty, które dostarczają żywność zwykłymi autami. Jestem jednak pewien, że jest to podejście krótkowzroczne. Wierzę w jakość i długofalowe podejście do relacji, dlatego też inwestujemy we flotę i inne narzędzia. Obecnie w całej Polsce mamy ponad 1 250 pojazdów każdego rodzaju od rowerów, skuterów przez busy aż po małe i duże chłodnie. To z którego środka transportu korzystamy zależy od tego, gdzie zlokalizowany jest punkt dostawy, slot czasowy wybrany przez klienta oraz jaki jest gabaryt. Mamy elastyczną odpowiedź na każdą potrzebę, od centrum miasta do przedmieść, gdzie wykorzystujemy duże chłodnie. Na Węgrzech nad Balatonem, w sezonie letnim DODO realizuje dostawy nawet motorówkami do łódek, na które wczasowicze zamawiali zakupy spożywcze. To pokazuje wielowątkowość funkcji naszego systemu informatycznego i podejścia, w którym mieści się każdy sposób dostawy, o ile jest pożądany przez klienta. Podstawą ustalenia warunków jest zawsze poznanie potrzeb naszych partnerów, dla których świadczymy usługi dostaw.

Wspomniał Pan, że transport to tylko element usługi dostawy. Jak zatem postrzegacie swoją rolę w szerszym ujęciu?

Odpowiedź na Pani pytanie ma swoją genezę w sposobie nawiązywania przez nas współpracy z naszymi partnerami. Opiera się on na uważnym słuchaniu, a następnie dopasowaniu się do potrzeb naszych klientów i ich klientów . Pomimo, że rynek dostaw obsługuje wielu światowych graczy, to często stosują jeden schematyczny model działania, od którego nie ma odstępstw. Nas nie interesuje filozofia działania poprzez konieczność dopasowania się do nas, ale dopasowania naszego produktu do rynku i jego wymagań. Uważamy, że jako firma istniejemy dla naszych klientów, a nie odwrotnie. Wiemy także, że naszymi usługami budujemy także pozycję naszych klientów w oczach ich klientów i tym samym wspieramy ich sukces biznesowy. Takie elementy naszej oferty jak np. odbiór opakowań wielokrotnego użytku z poprzedniej dostawy są wyróżnikiem nami danego e-sklepu, dzięki współpracy z nami. Badania pokazują, że dla klientów e-sklepów, tym co buduje zaufanie do e-sprzedawcy i przekonanie o jakości usługi jest moment spotkania z kurierem. To on staje się twarzą e-sklepu. Dlatego niezwykle dużo uwagi poświęcamy rekrutacji i szkoleniom naszych kurierów. Zatrudniamy ich sami i bardzo dbamy aby komunikacja w momencie dostawy, nie była jakąkolwiek barierą.

Wiele firm w Polsce, które świadczy usługi dostaw, jest też operatorami platform e-commerce. Czy też chcecie rozwijać się w takim kierunku?

Absolutnie nie. To nie jest kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Uważamy wręcz, że taka strategia tworzenia quasi-konkurencji dla własnych klientów, jest drogą donikąd. My nie chcemy konkurować, ale wspierać naszych klientów. Z tego powodu nie planujemy uruchomienia własnego marketplace czy innych form e-sprzedaży. Nie mamy zamiaru występować w dwóch rolach: sprzedawcy i dostawcy. Ponad to chętnie współpracujemy z w modelu white label, czyli robimy to, co naprawdę umiemy: dostarczamy usługi dostaw dla naszego klienta. W naszym model jest twardo określone dla kogo pracujemy i z jakich danych korzystamy i w jakim celu. Podkreślę to więc jeszcze raz – swoją rolę widzimy we wspieraniu naszych klientów w rozwoju ich biznesów. Poczuwamy się do odpowiedzialność za naszych kurierów którzy są wizytówką naszych klientów, e-sklepów których dostawy obsługujemy. Nasza filozofia to dostarczanie usługi na poziomie premium. To jedyna droga aby odnieść długofalowo sukces. Przy dostarczaniu żywności, także mrożonej, nie ma bowiem miejsca na błąd.

A jak Pana zdaniem będą wyglądały zakupy i dostawy przyszłości?

Skrócenie czasu dostaw nie jest czynnikiem, który może zrewolucjonizować dostawy e-grocery. Tym elementem może być natomiast kwestia zmniejszenia kosztów dzięki automatyzacji np. dzięki wykorzystaniu dronów. To pozwoliłoby z kolei na jeszcze większe upowszechnienie tej formy zakupów, co oczywiście nie oznacza całkowitego zastąpienia logistyki naziemnej. Rozwój technologii będzie zwiększać elastyczność usług oraz optymalizować zarządzanie procesami po stronie firmy logistycznej. To bezprecedensowo wpłynie na doświadczenie klienta końcowego. Niech za przykład posłuży mi to, że pracujemy właśnie nad funkcjonalnością naszej aplikacji, która daje możliwość ponownego zamówienia przyjazdu kuriera gdy klient zapomniał oddać opakowanie wielokrotnego użytku. Wszystko skupia się więc na unikalności doświadczenia klienta.