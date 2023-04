Donateo ze zbórkami w Carrefour i Auchan

Czy mikrodonacje będą rewolucją w dobroczynności?

Mikrodonacja to forma wsparcia na rzecz fundacji lub stowarzyszenia w postaci niewielkiej sumy pieniędzy. Najczęściej jest to równowartość kilku złotych doliczonych do rachunku w sklepie stacjonarnym lub online. Darowizny są tak małe, że wielu darczyńców przekazuje je niemal automatycznie.

W dobie rozwijającej się technologii i zmian demograficznych, filantropia także ewoluuje. Według Blackbaud Institute, amerykańskiej firmy świadczącej usługi technologiczne dla organizacji non-profit, od początku pandemii darowizny online wzrosły o 42 proc. Szacuje się, że prawie 30 proc. wszystkich wpłat internetowych wykonano za pomocą urządzenia mobilnego. Często datki były przesyłane za pośrednictwem aplikacji, które np. zaokrąglają ostateczną kwotę rachunku i nadwyżkę przekazują wskazanej fundacji.

Ciekawym rozwiązaniem są mikrodonacje. Darowizny są niewielkie, więc darczyńcy mogą częściej uwzględniać mikrodatki w codziennym życiu. Tak więc, zamiast przekazywać wysoką sumę raz lub dwa razy w roku, mogą zacząć traktować swoje codzienne zakupy jako ciągłe zobowiązanie do prospołecznych zachowań. Ten model sprawia, że wspieranie zbiórek jest bardziej zintegrowaną częścią codziennego życia.

– Mikrodonacja jest coraz bardziej popularnym sposobem wsparcia organizacji charytatywnych na świecie. Niewielkie wpłaty można realizować w szybki i łatwy sposób, np. przy okazji płatności bezgotówkowej za zakupy w dyskoncie lub na platformie e-commerce. Szybko i bezpośrednio na konto bankowe organizacji. Dzięki temu, darczyńcy mogą bezpiecznie zaangażować się w akcję pomocową, nie obciążając przy tym swojego budżetu - mówi Krzysztof Adamski, CEO BetterPOS i pomysłodawca Donateo.

Idea mikrodatków

Znajomość samej formy mikrodonacji w Polsce jest niezwykle niska. Z analizy zleconej przez Donateo wynika, że aż 90 proc. klientów, którzy przynajmniej raz w tygodniu robią zakupy, nie słyszało o idei mikrodatków. Część ankietowanych wskazała również, że najchętniej korzystałaby z takiej możliwości w formie zaokrąglenia rachunku za zakupy. Respondenci przyznali, że dobroczynność w formie donacji bezgotówkowych jest ciekawym rozwiązaniem, z którego korzystaliby mając pewność, że jest ono wiarygodne.

Niska świadomość o takiej formie dobroczynności może wynikać także z braku ogólnodostępnych raportów i danych w języku polskim na ten temat. Polskojęzyczne wyszukiwarki artykułów naukowych, generują jeden wynik na hasło “mikrodonacje”. Jest to tekst z 2014 roku, który jedynie wspomina małe datki jako formę zaangażowania.

Mikrodonacje zostały wdrożone w ramach projektu Donateo już w 2022 roku do pierwszych sklepów retail w Polsce, a następnie na platformy e-commerce poprzez formatki płatnicze Przelewy24. Rozwiązanie to przyniosło do tej pory efekty w postaci ponad 5 mln zł donacji na rzecz organizacji dobroczynnych. Razem z kolejnymi wdrożeniami, wzrasta świadomość społeczeństwa w temacie mikrofilantropii, rośnie radość z pomagania, a co za tym idzie - darczyńców jest coraz więcej.

- Płatności bezgotówkowe w Polsce są coraz popularniejsze i nie sądzę, aby był to trend krótkoterminowy. Młodzi ludzie rzadko mają przy sobie gotówkę, nawet tradycyjne karty powoli stają się dla nich przeżytkiem. Wierzę, że przez Donateo torujemy nowy szlak dobroczynności. Tworząc pierwszy w Polsce system mikrodonacji bezgotówkowych kierowaliśmy się nie tylko chęcią wsparcia organizacji charytatywnych, ale również zagwarantowaniem darczyńcom pewności, że ich wpłaty bezpiecznie trafiają na konta fundacji. Zadbaliśmy o jak najwyższą transparentność. Chociaż z naszym rozwiązaniem zetknęły się już miliony osób, to zdecydowana większość Polaków wciąż nie zna idei mikrodonacji. Jako Donateo czujemy się w obowiązku budowania tej świadomości - dodaje Krzysztof Adamski.