Dostawa coraz szybsza, ale nie za darmo

Usługa zapewnia klientom online dostęp do pełnej oferty Asdy, obejmującej ponad 30 tys. produktów spożywczych z dostawą w ciągu godziny, jeśli mieszkają w promieniu trzech mil (4,83 km) od sklepu objętego programem i zamawiają do 70 artykułów. Koszt każdej dostawy wyniesie 8,50 funtów, bez względu na to, ile produktów zostało zamówionych.

Asda zaskoczona wynikiem testu

Test w sklepach w Halifax, Poole, Rotherham i St Matthews w Walsall w czerwcu przekroczył oczekiwania szefów Asdy, a liczba zamówień była wyższa niż przewidywano.

Sieć supermarket ostatnio rozszerzyła również współpracę z Uber Eats na ponad 300 sklepów - ale w tej opcji liczba dostępnych produktów jest znacznie mniejsza.

Jeśli ostatni etap wdrożenia programu zakończy się sukcesem, szefowie mają nadzieję na jego dalsze rozszerzenie.

Ekspresowa dostawa

- Wprowadzamy naszą usługę ekspresowej dostawy do prawie 100 sklepów po tym, jak pilotaż wykazał, że ​​istnieje spora luka na rynku w zakresie szybkiej dostawy, oferującej pełną gamę produktów online z dostawą w ciągu jednej godziny - powiedział wiceprezes Asda ds. artykułów spożywczych, Simon Gregg.

Zwrócił również uwagę na fakt, że Asda niedawno ogłosiła partnerstwo z firmą technologiczną Wayve w celu testowania bezzałogowych samochodów dostawczych.

Rywale, w tym Morrisons, Tesco i Sainsbury's, oferują już godzinną lub szybszą dostawę za pośrednictwem Deliveroo, Uber Eats, Amazona i innych dostawców – jednak żaden z tych detalistów nie oferuje pełnej gamy produktów.