Dostawa przez Paczkomat InPost najchętniej wybierana przez internautów

Według najnowszego raportu Gemius 2023 aż 95% osób, które robią zakupy online i zamawiają dostawy do automatu paczkowego (86% kupujących), wskazuje możliwość odebrania przesyłki przez Paczkomat InPost jako najbardziej motywujące do zakupów. Nadal też Paczkomat InPost jest najczęściej wybieraną formą dostaw zakupów – wybiera go aż 93% osób zamawiających do automatu paczkowego.