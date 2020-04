Dostawca perfum dla Empiku i Smyka z ptzychodami na poziomie 180 mln zł

Primavera Parfum, polski dystrybutor e-commerce, zamknął zeszły rok z wynikiem ponad 180 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego blisko połowę stanowiły obroty w sektorze e-commerce.Oznacza to wzrost o ponad 10 proc. rdr.

Poza dostarczaniem towarów do własnych sklepów w Grupie – m.in. Perfumeria.pl czy Tagomago.pl, dystrybutor e-commerce zaopatruje największych graczy, na czele z Empikiem, Smykiem czy Allegro. Poprawa obrotów to w dużej mierze zasługa „pędzącego" sektora e-commerce. Przychody z tego obszaru wyniosły w zeszłym roku 81,50 mln zł i były wyższe o 35,8 % niż rok wcześniej.

– Sprzedaż online generuje dzisiaj ok. 8-proc. całego handlu detalicznego. Możliwość realnego wsparcia sprzedażowego w Internecie połączona z oferowanymi usługami w zakresie e-marketingu, przełożyły się na pozyskanie kilku dużych klientów w zeszłym roku. Dołączyły do nas m.in. takie marki jak Reckitt Benckiser, Unilever czy Unimil – wylicza Janina Karasek, dyrektor ds. rozwoju w Primavera Parfum.

Zysk ze sprzedaży firmy to 5,14 mln zł (wzrost r/r o 38,2%), a zysk z działalności operacyjnej (EBIT) - 5,07 mln zł (wzrost r/r o 33,9%). Zysk netto wyniósł 3,98 mln z i był wyższy niż rok wcześniej o 39%.

Firma pod koniec 2018 roku wprowadziła do oferty usługę dropshippingu. W zeszłym roku w firma wysłała w ten sposób ponad 350 tys. paczek. W I kw. 2020 roku wysyłki dropshippingowe sięgnęły ponad 120 tys. sztuk.

Spółka prowadzi też ekspansję zagraniczną. W grudniu zeszłego roku portfolio rynków eksportowych poszerzyło się o Chiny, dzięki nawiązanej współpracy z należącą do Alibaby, platformą zakupową Tmall. Aktualnie w gronie chińskich partnerów Primavera Parfum znajduje się kilka serwisów z tego kraju. Niedawno spółka poinformowała o uruchomieniu usługi wprowadzania polskich marek, nie tylko kosmetycznych na ten rynek.