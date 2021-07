Dostawca pudełek dla Amazona i Allegro planuje ekspansję

fot.. Krzysztof Rusin, prezes Mazop Group

Zwiększenie mocy produkcyjnych, inwestycja w nową maszynerię, wzmocnienie automatyzacji oraz rozszerzenie działalności platformy sprzedażowej online to część planów na rozwój spółki Mazop Group. Na horyzoncie jest dalsza ekspansja m.in. w Niemczech, Holandii i Francji.

Grupa Mazop, działająca na rynku od 8 lat, zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem rozwiązań w zakresie zabezpieczenia przesyłek, działając głównie dla przedsiębiorstw realizujących sprzedaż w kanale e-commerce. Firma notuje rok do roku ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost zysków.



Firma oferuje produkcję opakowań kartonowych, przeznaczonych na książki, przez pudełka na ubrania, po specjalistyczne opakowania dla elektroniki i przemysłu motoryzacyjnego.

Spółka zainwestowała w wysokowydajną drukarkę cyfrową. Urządzenie pozwoli na wykonanie wielokolorowych nadruków na opakowaniach tekturowych, produkowanych przez Mazop. Metoda ta umożliwia nadruk w dużych nakładach, przy praktycznie takim samym nakładzie finansowym, jak w przypadku druku fleksograficznego. Firma wykorzystuje materiały z recyklingu i paski klejowe do zamykania pudełek.

Ponad połowa, bo aż 55 proc. przychodów firmy Mazop generowanych jest przez udział rynku zagranicznego, a przyszłościowo udział rynków zachodnich może jeszcze wzrosnąć. Firma eksportuje produkty głównie do Niemiec, a na jej mapie są także Dania, Szwecja Holandia, Francja oraz Czechy. Zwiększenie mocy produkcyjnych, jakie planuje osiągnąć Mazop dzięki zakupionemu w kwietniu tego roku automatowi sztancującemu, pozwoli również spółce na zwiększenie wolumenu zamówień. Z poziomu ok. 800 tys. mkw. tektury miesięcznie , jeszcze w tym roku firma planuje dojść do poziomu 2 mln mkw. w miesiącu.

– Wdrażanie innowacji w obszarze produkcji planujemy połączyć z rozwojem naszej platformy sprzedażowej online BoxMarket.eu. Wierzymy, że taka intensyfikacja działań pozwoli naszej spółce na dalszy, stabilny wzrost – komentuje Krzysztof Rusin, prezes Mazop Group.

Platforma e-commerce BoxMarket.eu funkcjonuje od 2018 r., poprzez nią firma oferuje produkty do odbiorców detalicznych. Obecnie platforma ta odpowiada za około 10 proc. przychodów spółki, jednak jej sprzedaż rośnie w trzycyfrowym tempie. Produkty Mazop Group są też dostępne na międzynarodowych platformach sprzedażowych: eBay, Amazon i Allegro.



Rozwój logistyki i automatyzacji Mazop Group zawdzięcza również majowej, prywatnej emisji udziałów o wartości 2,2 mln zł przy wsparciu Domu Maklerskiego INC. Środki uzyskane z emisji przeznaczono na zakup nowych maszyn, m.in. drukarki, jak również maszyn do sztancowania i sklejania pudełek.

2020 r. firma zamknęła z przychodami na poziomie 25 mln zł oraz 1 mln zł zysku netto. Z kolei tylko w pierwszej połowie tego roku, przychód wyniósł ponad 16 mln zł. Do końca roku, spółka przewiduje miesięczną sprzedaż na poziomie 3,2 mln zł netto. W 2022 r. Mazop Group zamierza zadebiutować również na NewConnect.