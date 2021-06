Dostawca rozwiązań paczkomatowych dla InPostu ma nowego dyrektora

Ansi Arumeel dołączył do Retail Robotics, obejmując stanowisko Deputy Managing Director, fot. mat. pras.

Z początkiem czerwca br. Ansi Arumeel dołączył do Retail Robotics, obejmując stanowisko Deputy Managing Director. Z ramienia firmy pokieruje dalszym rozwojem innowacyjnych technologii i usług dla międzynarodowych sieci dostaw.

Do jego kluczowych zadań należeć będzie zarządzaniem ponad 100 osobowym zespołem inżynierów i specjalistów, w pionach produkcji flagowych maszyn Arctan and Pickup Hero oraz w działach R&D, IT, Testowania & Industrializacji.

Ansi Arumeel posiada 15 letnie doświadczenie w branży e-commerce oraz logistycznej, w tym w zarządzaniu operacyjnym. Współtworzył najbardziej "zagęszczoną" sieć paczkomatów na świecie, konwertując ponad 80% wolumenów na automaty. Od 2006 roku pracując dla Omniva, przyczynił się do przekształcenia narodowego operatora pocztowego Estonii w wiodącego operatora paczek e-commerce w regionie bałtyckim.

Dostawca rozwiązań dla InPost

Retail Robotics jest największym dostawcą rozwiązań paczkomatowych w Europie, w tym dla Inpost - największej sieci APM w UE. Do chwili obecnej Retail Robotics wyprodukowała dla Inpost ponad 30 000 jednostek paczkomatowych, jednocześnie kontynuując budowanie sieci własnych rozwiązań zrobotyzowanych - DELIPOP. Firma opracowała też technologię robotyczną do odbioru e-artykułów spożywczych - Arctan przeszedł pilotażowe wdrożenie przez jednego z czołowych francuskich sprzedawców detalicznych. Firma jest również twórcą PickUp Hero - zrobotyzowanego rozwiązania typu click & collect dla e-commerce w miejscach o ograniczonej powierzchni, takich jak sklepy ogólnospożywcze.