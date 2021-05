Dostawca soków dla sieci handlowych wchodzi w suplementy diety

fot. Marcin Ciecierski, przewodniczący rady nadzorczej Exellence

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, notowany na NewConnect – objął 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopii, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopii. Po objęciu 51% udziałów w spółce Health Medica na początku roku, zarząd Excellence podjął decyzję o przeniesieniu notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW.

W 2021 roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety.

Wartość rynku suplementów diety wynosi blisko 6 mld złotych i rośnie w każdym roku. Spółka pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży spersonalizowanych suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Serwis internetowy oferował suplementy diety i preparatów medyczne oraz leki przepisane w ramach konsultacji z lekarzem. Będą to specjalizowane kuracje – każdy zestaw produktów będzie skierowany dla wybranych grup docelowych i nie będzie standardowym produktem. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na modelu e-commerce, na rynku wartym 13 mld złotych.

W kwietniu Excellence podpisał 3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.