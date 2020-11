Dostępna powierzchnia magazynowa w Polsce przekroczyła 20 mln mkw.

Pandemia wciąż napędza rozwój rynku magazynowego. Od stycznia br. wynajęto 3,67 mln mkw. powierzchni, czyli o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku oraz o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie w rekordowym 2018 roku – wynika z najnowszego raportu CBRE. Tylko w trzecim kwartale br. najemcy podpisali umowy na 1,27 mln mkw. przestrzeni magazynowej. Do użytku w tym okresie oddano 673 tys. mkw. magazynów i dzięki temu powierzchnia w naszym kraju wynosi już 20,2 mln mkw. Eksperci CBRE wskazują, że mimo dużego ruchu na rynku i rekordów, ilość przestrzeni w budowie zaczyna spadać.

Popyt na magazyny w ostatnich trzech miesiącach po raz czwarty z rzędu przekroczył milion mkw. Wyniósł 1,27 mln mkw., co stanowi jedynie o 4% mniej niż w drugim kwartale oraz o 18% więcej niż w pierwszym kwartale tego roku. Całkowite zainteresowanie w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosło 3,67 mln mkw. To o 27% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku oraz o 19% więcej niż w tym samym okresie w rekordowym 2018. Zdaniem ekspertów CBRE można przewidywać, że rok 2020 zakończy się nowym rekordem pod względem popytu.

Największa umowa podpisana w trzecim kwartale to 7R BTS Radzymin na powierzchnię 67,5 tys. mkw. dla najemcy z sektora handlowego, a największą umową podpisaną w całym roku pozostaje Panattoni BTS Świebodzin na 200,4 tys. mkw. dla firmy z obszaru e-commerce.

Dostępność nowoczesnej powierzchni przemysłowo-logistycznej w trzecim kwartale br. osiągnęła wielkość 20,2 mln mkw. Do użytku oddano 673,3 tys. mkw. W całym roku przybyło 1,7 mln mkw., co jest poziomem o 13% niższym w porównaniu r/r. Eksperci CBRE wskazują jednak, że 2019 był zdecydowanie najlepszym okresem w historii pod względem nowo oddanej powierzchni, przybyło jej wtedy ponad 2,7 mln mkw.

W ostatnich trzech miesiącach najbardziej urosła przestrzeń magazynowa w województwie mazowieckim, łącznie z Warszawą przybyło tam 465 tys. mkw. Na drugim miejscu jest województwo śląskie, które zyskało 412 tys. mkw., a na trzecim dolnośląskie z 329 tys. mkw. nowej powierzchni.

W trzecim kwartale br. zwiększyła się też ilość wolnej przestrzeni magazynowej. Wskaźnik pustostanów wzrósł do 8,2%, co oznacza wzrost o 1,5 p.p. w ciągu trzech miesięcy. Wynika on m.in. z oddania do użytku kilku projektów, które były niewynajęte, bądź wynajęte w niedużej części.