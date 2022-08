DPD: Dzisiaj to klient decyduje kiedy i gdzie odebrać paczkę

Opinie nadawców i odbiorców oraz analiza ich potrzeb pomagają optymalizować ofertę rynkową e-commerce. DPD Polska stawia na personalizację usług, rozwijając narzędzia włączające odbiorcę w logistykę doręczenia, takie jak aplikacja DPD Mobile czy portal nadaj.dpd.com.pl.



Zgodnie z hasłem przewodnim kampanii “w DPD to Ty decydujesz, jak doręczymy Twoją paczkę” dziś to konsument decyduje o tym, gdzie, kiedy i jak odbierze swoją przesyłkę. Rolą firmy kurierskiej jest znaleźć odpowiedź na te oczekiwania, czyli dostosować się do preferencji odbiorcy – zaoferować wybór i udostępnić narzędzia do zarządzania przesyłką. Wyboru opcji doręczenia można dokonać zarówno w momencie zakupów w sklepie internetowym, jak i później, gdy okaże się, że kurier nie zastanie odbiorcy w domu.