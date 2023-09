DPD Polska otwiera nowy Oddział-Sortownie w Zgierzu pod Łodzią (zdjęcia)

Nowy obiekt odpowiedzią na potrzeby e-commerce

Nowy obiekt logistyczny DPD Polska to ponad 5 600 mkw. powierzchni magazynowej i 600 mkw. powierzchni biurowej. W nowym oddziale zastosowano automatyczny sorter firmy Baumer z wydajnością 6 tys. paczek na godzinę, 6 przenośników załadunkowych i 5 przenośników rozładunkowych marki Caljan, dodatkową linią do rozładunku kurierskiego i 61 bram kurierskich. Dodatkowo dla przyspieszenia procesu logistycznego oddział posiada 16 bram do rozładunku i załadunku ciężarowych samochodów liniowych. Oddział w Zgierzu (LD1) obejmuje swoim zasięgiem powiat Zgierski, Łęczycki, Poddębicki, Brzeziński, część powiatu Pabianickiego, część powiatu Łódzkiego Wschodniego, północną i zachodnią część Łodzi. W sumie w zasięgu oddziału znajduje się 600 000 mieszkańców.

Nowy obiekt w Zgierzu zastąpi operacyjnie dotychczasową lokalizację w Lućmierzu. W starym oddziale powstanie natomiast podsortownia, wspierająca procesy logistyczne całego DPD Polska.

- Inwestujemy w naszą infrastrukturę logistyczną oraz usprawnienia procesów, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych Klientów. Nowy oddział będzie operował na rynku łódzkim, dbając o najwyższą jakość usług DPD Polska, jak również będzie służył obsłudze logistyki e-commerce ze względu na bliskość magazynów sklepów internetowych. Nowy oddział, w którym zastosowaliśmy najnowszą, dostępną technologię na rynku, zapewni najwyższą efektywność operacyjną, nie tylko dla regionu, ale i dla całego kraju, pełniąc rolę podsortowni – mówi Maciej Głowacki, dyrektor operacyjny, członek zarządu DPD Polska.

- Nowy obiekt to krok w kierunku jeszcze lepszych doświadczeń naszych Klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i detalicznych. Łączymy w nim trzy ważne cechy związane z istotą naszego działania – szybkość, elastyczność i bliskość – komentuje Łukasz Zembowicz, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu DPD Polska.

Technologia w służbie Klientów

- Do nowego obiektu przenosimy się z uwagi na stały wzrost wolumenów i rozwój usług międzynarodowych. W dotychczasowej lokalizacji w Lućmierzu doszliśmy do limitu wydajności, np. w starym obiekcie nie posiadamy bram kurierskich, jedynie bramy dla samochodów ciężarowych. Dodatkowo sorter, który posiadamy w Lućmierzu nie pozwala na procesowanie foliowych kopert, a ze względu na obsługę magazynów logistycznych w Strykowie, w którym większość obsługiwanych klientów to klienci z sektora e-comerce, duża część naszych paczek to zamówienia pakowane właśnie w foliowe koperty. Nowy sorter w Zgierzu daje nam możliwość sortowania bardziej różnorodnych przesyłek i tym samym zwiększenie wolumenów pochodzących zarówno z handlu krajowego, jak i zagranicznego – wyjasnia Tomasz Kijak, kierownik Oddziału DPD Polska w Zgierzu.

W nowym obiekcie zatrudnienie bezpośrednie i pośrednie znajdzie ponad 250 pracowników i współpracowników DPD.

Zielony standard logistyki

Oddział w Zgierzu, został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z kryteriami certyfikacji w systemie BREEAM. Dodatkowo, inwestycja będzie dysponować instalacją fotowoltaiczną a kompleks wzbogacą także łąki kwietne, wspierające bioróżnorodność.

Dostawy paczek w ramach nowego oddziału realizowane są również flotą niskoemisyjnych pojazdów. Nowy obiekt dysponuje także siecią szybkich ładowarek na 20 samochodów elektrycznych