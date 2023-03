DPD Polska z magazynem ostatniej mili w City Point Targówek

City Point Targówek wchodzi w skład portfela logistycznego zakupionego przez Partners Group, wiodącą globalną firmę działającą na rynkach prywatnych w imieniu swoich klientów oraz Peakside Capital Advisors w ramach joint venture. Oprócz inwestycji na Targówku w skład portfela wchodzą jeszcze dwa podwarszawskie parki magazynowe: Logistics Point Raszyn oraz Logistics Point Piaseczno.

City Point Targówek znajduje się na terenie warszawskiego Targówka przy ul. Matuszewskiej 14. Aktualnie prowadzona jest gruntowna przebudowa wszystkich budynków. Pierwszy z nich, liczący 7 tys. mkw. obejmie DPD Polska. Przekazanie obiektu do użytkowania planowane jest w IV kwartale br.

Roman Skowroński, Managing Director Peakside Capital Advisors w Polsce, dodał: – „ City Point Targówek po zakończeniu przebudowy będzie nie tylko największym miejskim parkiem logistycznym, ale także najnowocześniejszym tego typu kompleksem w Warszawie”.

Unikatowy projekt

Po zakończeniu przebudowy, kompleks dostarczy łącznie blisko 100 tys. mkw. najnowocześniejszej w Warszawie powierzchni przeznaczonej przede wszystkim do obsługi tzw. logistyki ostatniej mili.Do budowy wykorzystywane są materiały posiadające certyfikat środowiskowy lub pochodzące z recyklingu, z zerową lub niską emisją LZO. Na dachach zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która zapewni parkowi co najmniej 10 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie zainstalowany zostanie nowoczesny system zarządzania budynkami (BMS). W ramach parkingów wydzielone zostaną miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiaty rowerowe. Kompleks wzbogacą tereny zielone, a także strefa rekreacyjna z siłownią plenerową.

W ramach nieruchomości oferowane są różnej wielkości moduły built-to-suit dostosowane do konkretnych potrzeb najemców oraz nowoczesne powierzchnie biurowe.