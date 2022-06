DPD Polska z nowym magazynem. Obiekt przystosowany do logistyki ostatniej mili

Jest to pierwszy projekt realizowany dla DPD Polska w ramach programu deweloperskiego regionalnych małoformatowych obiektów logistyki ostatniej mili. Budowa obiektu już się rozpoczęła, natomiast przekazanie powierzchni do użytkowania najemcy przewidziano w na przełomie 2022/2023 roku.

Obiekt zlokalizowany będzie bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94 w zachodniej części Bolesławca. Dzięki miejskiej lokalizacji i doskonałej komunikacji obiekt będzie pełnić ważną rolę w końcowym etapie łańcucha dostaw wiodącej firmy kurierskiej w Polsce. Na działce przy ulicy gen. Fieldorfa „Nila” powstanie nowoczesny budynek typu cross-dock, który będzie przystosowany dla potrzeb logistyki ostatniej mili i obsługującej stale rozwijający się sektor e-commerce.

- Finalizujemy prace przygotowawczo-proceduralne związane z realizacją obiektu typu BTS w Bolesławcu i już niedługo będziemy mogli rozpocząć budowę dla DPD Polska. W całej Polsce widzimy duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe ostatniej mili. Klienci coraz chętniej robiący zakupy online oczekują zarówno od sklepów internetowych, jak i operatorów logistycznych sprawnego łańcucha dostawy, umożliwiającego otrzymanie przesyłki tego samego lub następnego dnia od zamówienia. Naszym celem jest wypełnienie luki na rynku i realizacja obiektów umożliwiających skrócenie łańcucha dostaw w regionie, takich jak ten w Bolesławcu dla DPD” – powiedział Piotr Klank, Managing Partner PROPCO.

PROPCO jest deweloperem nieruchomości realizowanych w ramach programu regionalnych małoformatowych obiektów typu cross-dock między innymi dla DPD Polska. Poza dostarczaniem budynków przeznaczonych dla firm kurierskich i logistycznych w ramach formatu Last Mile Logistics (LML) PROPCO koncentruje się na realizacji multifunkcjonalnych nieruchomości komercyjnych w ramach autorskiego programu budowy małych modułów biznesowych Small Business Units (SBU) oraz większych budynków magazynowo produkcyjnych typu BTS (Build To Suit) czy BTO (Build To Own) zarówno dla klientów krajowych jak i międzynarodowych we współpracy z prywatnymi i instytucjonalnymi inwestorami kapitałowymi.