DPD z miejskim, zielonym punktem odbioru w Warszawie

Dostawy w ramach zielonych placówek DPD, zarówno z sortowni do oddziału, jak i z oddziału do klienta końcowego, realizowane są za pomocą floty niskoemisyjnej. Nowy oddział dołącza do 120 innych Oddziałów Miejskich DPD oraz do sieci 23 000 punktów nadania i odbioru DPD Pickup w Polsce i ponad 90 000 w całej Europie.

Oddziały Miejskie Green DPD Pickup tworzone są w duchu idei „bliżej jest lepiej”, która umożliwia szybką i elastyczną realizację dostaw przesyłek kurierskich w obszarach mocno zurbanizowanych. To, co wyróżnia Oddział Miejski Green DPD Pickup, to stuprocentowa obsługa flotą niskoemisyjną - przesyłki z sortowni do „zielonych” oddziałów obsługiwane są flotą elektrycznych samochodów kurierskich, natomiast z oddziału do klienta końcowego, główne flotą rowerów cargo wspomaganych elektrycznie. Dostawy rowerowe to rozwiązanie, które pozwala w szybki sposób dostarczyć przesyłki.

Klienci w tych punktach znajdą przymierzalnie ubrań, strefę pakowania z potrzebnymi akcesoriami, a także mogą liczyć na wsparcie zespołu w procesie nadania czy odbioru paczki z kawą dostępną dla klientów oddziału.

Stały rozwój floty rowerów cargo DPD Polska

Rowery cargo to flota działająca już w 14 miastach Polski przy DPD Pickup Oddziałach Miejskich, które stanowią centra dystrybucyjne w realizacji strategii niskoemisyjnej DPD Polska.

Rowerowi kurierzy DPD Polska od początku swojej aktywności dostarczyli jednak już blisko 740 tys. przesyłek, tylko w ostatnim roku pokonując ponad 126 tys. km.