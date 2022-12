Drive Intermarché dostępny w Miliczu. Usługa e-commerce jest już w 55 miastach Polski

Z raportu „Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej”, który był efektem badania przeprowadzonego przez Grupę Muszkieterów oraz Havas Media, wynika, że co czwarty Polak dokonał w mijającym roku zakupu żywności za pośrednictwem internetu, a ponad 5 proc. robi to już regularnie.

Jako główny powód realizacji zakupów produktów spożywczych online, 58 proc. badanych podaje oszczędność czasu. Średnia wartość koszyka zakupowego dla tej kategorii wynosi 236 zł.

Muszkieterowie, w odpowiedzi na rynkowe trendy, rozwijają usługę Drive Intermarché przy supermarketach sieci. Umożliwia ona szybki odbiór zamówionych towarów prosto do bagażnika samochodu. Sklep w Miliczu jest już 55 placówką Drive Intermarché w Polsce - informuje Grupa Muszkieterów.

– Rozwój kanału e-commerce jest dla nas strategicznym kierunkiem działań, dlatego oferujemy naszym klientom oraz franczyzobiorcom komplementarną usługę Drive Intermarché – mówi Tomasz Waligórski, dyrektor generalny Intermarché.

Średni koszyk zakupowy realizowany w ramach usługi Drive Intermarché jest czterokrotnie wyższy od średniej transakcji dokonywanej w sklepach stacjonarnych. Natomiast udział produktów świeżych, które są wyróżnikiem sieci, wynosi prawie 50 proc.

Intermarché Drive umożliwia klientom zamawianie produktów przez stronę internetową oraz ich odbiór w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się blisko sklepu. W ofercie strony drive.intermarche.pl jest dostępnych 8 tysięcy artykułów. Co ważne, ceny produktów dostępnych w ramach usługi są takie same, jak w sklepie stacjonarnym.

Raport z wynikami badania "Jak kupuje polski konsument? Trendy e-commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz dom i ogród” został przygotowany na zlecenie Grupy Muszkieterów przez Havas Media. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2022 roku na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie osób powyżej 25. roku życia.