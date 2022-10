Drogerie dm powalczą o kosmetyczny ecommerce

Sklep internetowy dm.pl obniża limit darmowej dostawy z 222 zł na 199 zł.

Drogerie stale rozszerzają swój onlinowy asortyment. Już dziś klienci mogą zakupić w e-sklepie ponad 10.000 produktów w 10 kategoriach.

- E-commerce to dla nas równie ważny kanał kontaktu z klientami, jak sklepy stacjonarne, dlatego rozwijamy sprzedaż online równolegle. Na biznes patrzymy całościowo. Czasem konsument przychodzi do sklepu, a czasem kupuje w sieci. I to ciągle jest ten sam klient - mówi Markus Trojansky, Dyrektor Zarządzający dm w Polsce.

Polska jest pierwszym krajem, w którym dm równolegle otworzył dwa kanały sprzedaży

Drogerie dm rozpoczęły swoją działalność w Polsce w kwietniu bieżącego roku. Na dwa dni przed oficjalnym otwarciem pierwszej drogerii we Wrocławiu uruchomiły także sprzedaż online w sklepie dm.pl. Polska jest pierwszym krajem, w którym dm równolegle otworzył dwa kanały sprzedaży - sklepy stacjonarne i sklep online. W ślad za tym poszło także wdrożenie aplikacji “Mój dm”, która pozwala na lojalizowanie i marketingowe aktywizowanie klientów, chociażby poprzez kupony. Równolegle z debiutem na polskim rynku dm rozpoczął współpracę z jednym z popularniejszych programów lojalnościowych - z PAYBACK, którego uczestnicy mogą zbierać nowe punkty lub płacić za zakupy dotychczas zebranymi punktami we wszystkich kanałach sprzedaży.

Ceny produktów w dm nie zostaną podwyższone przez minimum 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki



To właśnie sklep internetowy jest tym narzędziem, który pozwala dm dotrzeć do klientów z całej Polski, niezależnie od ilości posiadanych drogerii. O tym, jak duże ma znaczenie, świadczyć mogą chociażby akcje promocyjne realizowane w poszczególnych kategoriach. Korzystna cena to niezmiennie dewiza drogerii dm. Konsumenci niezależnie od kanału zakupu mają pewność, że ceny produktów w dm nie zostaną podwyższone przez minimum 4 miesiące od daty ostatniej podwyżki, którą klient znajdzie na półkach przy każdym produkcie. Ale to właśnie w aplikacji „Mój dm” oraz w sklepie online dm.pl klienci znajdą okazjonalne kupony promujące poszczególne kategorie.

Drogerie dm: Wciąż uczymy się polskiego rynku

- Działamy zgodnie z naszymi deklaracjami; przyglądamy się rynkowi i na bieżąco analizujemy skuteczność podjętych przez nas decyzji. Wciąż uczymy się rynku. Po kilku pierwszych miesiącach w Polsce zdecydowaliśmy o obniżeniu limitu darmowej dostawy przy zamówieniach online. W Niemczech mamy 2 tys. 100 sklepów i jeden online i w każdej z tych kategorii jesteśmy numerem jeden. W Polsce jest jak na razie pięć sklepów stacjonarnych i jeden internetowy. O wszystkie dbamy jak o własne dzieci. Choć nie da się sytuacji na tych dwóch rynkach porównać, na pewno sporym ułatwieniem są dla nas doskonale rozbudowane zaplecze technologiczne oraz know-how z rodzimego rynku - mówi Markus Trojansky, Dyrektor Generalny dm w Polsce. Zadbaliśmy także o logistykę i zaplecze magazynowe, teraz dalej umacniamy nasz omnichanelowy charakter i skupiamy się na rozbudowie asortymentu oraz komunikacji - dodaje Trojansky.

Aktualnie w sklepie internetowym dm.pl znajduje się ponad 10.000 produktów pogrupowanych w 10 kategoriach. Do najpopularniejszych kategorii należą Pielęgnacja i perfumy, Gospodarstwo domowe, Niemowlę i dziecko. Wśród klientów zdecydowanie przeważają kobiety. Łącznie dm posiada 28 marek własnych, a najbardziej rozchwytywanym produktem we wszystkich kanałach sprzedaży są żele pod prysznic marki własnej Balea.

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2019/2020 dm odnotował sprzedaż w wysokości 12,3 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 13 krajach europejskich. W tym samym okresie w Niemczech około 42 600 pracowników wygenerowało sprzedaż na poziomie 9,4 mld euro.