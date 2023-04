Drogerie dm z opcją odbioru przesyłek w paczkomatach InPost

Dzięki dodaniu tej usługi do zakupów w sklepie internetowym dm.pl klienci mogą teraz odebrać swoje zamówienia online w jednym z ponad 19 000 urządzeń Paczkomat® dostępnych 24h przez 7 dni w tygodniu albo skorzystać z opcji odbioru paczki w blisko 24 000 PaczkoPunktów InPost. dm oferuje także inne formy odbioru przesyłek: w ciągu 2-3 dni roboczych do domu, do jednego z 10 tysięcy punktów odbioru DPD Pickup, do najbliższej drogerii dm lub odbiór ekspresowy w swojej drogerii stacjonarnej już po 3 godzinach od złożenia zamówienia.

Klienci dm czekali na usługę InPost

Jednym z ważniejszych naszych założeń jest bycie blisko klienta. To właśnie z myślą o podniesieniu komfortu i jakości doświadczenia zakupowego dla klientów dm poszerzamy nasze usługi. Cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z InPost, bo wiemy, jak dużą popularnością cieszy się wśród naszych klientów i jak bardzo czekali na tę usługę – mówi Hubert Iwanowski, dyrektor obszaru marketingu i zakupów dm w Polsce.

Dzięki nawiązanej współpracy, klienci dm będą mogli otrzymywać swoje paczki z wykorzystaniem sieci urządzeń Paczkomat®. Dla posiadaczy konta „Mój dm” odbiór przesyłek w urządzeniu Paczkomat® jest bezpłatny przy zakupach od 199 zł, w pozostałych przypadkach jest to koszt 11,95 zł za standardową paczkę. Dla paczek dm powyżej 25 kilogramów lub objętości powyżej 136 litrów, niezależnie od formy dostawy, wymagane jest dodatkowe opakowanie, za które obowiązuje dodatkowy koszt wysyłki w wysokości 11,95 zł.

Drogerie dm - co wiemy o tej sieci

Drogeria dm weszła do Polski w kwietniu ubiegłego roku otwierając równocześnie pierwszy sklep stacjonarny, sklep online www.dm.pl oraz aplikację „Mój dm”. Polska jest pierwszym krajem, w którym równolegle otworzono dwa kanały sprzedaży - sklepy stacjonarne i sklep online. Obecnie dm posiada 13 sklepów, a do końca roku planuje otwarcie kilkunastu kolejnych.

Drogerie dm posiadają ponad 4000 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2021/2022 dm odnotował sprzedaż w wysokości 13,6 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 14 krajach europejskich.