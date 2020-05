Drogerie zwiększyły asortyment i sprzedaż wspierając się finansowaniem private debt

Drogeria internetowa La Rose notuje w ostatnim czasie wzrosty sprzedaży, w obszarze B2C do 70 proc. Podwoiła się również sprzedaż drogerii prowadzona przez Allegro.

Spólka Blue Ocean, będąca importerem i dystrybutorem artykułów dla dzieci, która prowadzi kilka własnych sklepów internetowych, ale przede wszystkim koncentruje się na hurtowej sprzedaży w obszarze B2C odnotowała 60 proc. wzrost obrotów w sklepach internetowych, a sprzedaż do sklepów prowadzących sprzedaż w kanale e-commerce podskoczyła ok. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Mocno spadła sprzedaż zabawek, ale zdecydowanie zwiększyła się ilość zamówień na artykuły niemowlęce. Odnotowała też olbrzymi wzrost sprzedaży wegańskich kosmetyków dla niemowląt, które są produktem stosunkowo drogim.

Drogeria La Rose oraz spółka Blue Ocean postanowiły zainwestować w rozwój oferty asortymentowej, posługując się finansowaniem zewnętrznym typu private debt.

– Finansowanie na rozwój w formule private debt jest szczególnie pomocne w przypadku firm mierzących się z sezonowością sprzedaży lub długim cyklem konwersji gotówki, które mogą powodować gwałtowne wzrosty zapotrzebowania na kapitał obrotowy – tłumaczy Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym.