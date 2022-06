Dropshipping skraca czas dostawy i obniża koszty

Na czym polega dropshipping?

Dropshipping to rodzaj obsługi sprzedaży detalicznej, w którym produkty są wysyłane do klienta końcowego bezpośrednio z magazynu producenta, a nie od sprzedawcy czy dystrybutora. Model ten skraca łańcuch dostaw do klienta i przynosi realne oszczędności w zakresie kosztów obsługi sprzedaży – w dropshippingu nie ponosimy kosztów przyjęcia towaru przez magazyn dystrybutora i ponownego nadania wysyłki do klienta. Sprawne działanie w tym modelu, szczególnie poprzez maksymalną automatyzację procesów i wymiany informacji między partnerem biznesowym i producentem, przynosi znaczne korzyści po stronie każdego uczestnika procesu sprzedaży.

W modelu sprzedaży opartym o dropshipping dystrybutor czy klient B2B jest w stanie oferować dostępność „producencką”, a nie tylko handlową. W praktyce oznacza to, że klient zyskuje dostawę bezpośrednią, skróconą o przestoje związane z przeładunkami produktu. W przypadku firmy Schedpol, szybka dostępność obejmuje często także produkty nietypowe, o niestandardowych dla normalnej dystrybucji wymiarach, a znajdujące się u producenta ze względu na jego specjalizację i szeroki przekrój obsługiwanego rynku.

Schedpol, jako jedyny producent w branży sanitarnej w Polsce (i prawdopodobnie w tej części świata) oferuje swoim partnerom B2B obsługę sprzedaży detalicznej także pod ich marką.

Dotyczy to zarówno dużych sieci DIY, i obsługi ich marek bądź specjalnie dedykowanych produktów, jak i sieci hurtowych, hurtowni ogólnopolskich, regionalnych oraz salonów czy sklepów - w tym internetowych. To zupełnie nowe podejście w dziedzinie możliwości zwiększania sprzedaży, dostępności i przyspieszonej obsługi klientów firm i ich marek na terenie Polski oraz Europy – mówi Piotr Fuhrmann, menedżer marketingu firmy.