Drożdże, grille, kosy spalinowe i Animal Crossing - hity Allegro w czasie pandemii

Po wybuchu pandemii, na Allegro odnotowano wzrost popytu na artykuły z kategorii „biuro i reklama” – szczyt popularności m.in. mebli biurowych miał miejsce w kwietniu, wtedy wydaliśmy na nie 28,7 mln zł. Pandemia zintensyfikowała zapotrzebowanie również na inne towary – w marcu najpopularniejszym produktem były drożdże piekarskie, w kwietniu dobrze sprzedawały się grille gazowe i węglowe oraz gra Animal Crossing, a w maju i czerwcu w top 3 najczęściej nabywanych dóbr znajdowały się kosy spalinowe.

– To, w jak nagły i krótkotrwały sposób pandemia zmieniła potrzeby konsumentów, było widoczne m.in. na przykładzie artykułów z kategorii biuro i reklama na Allegro. Przez cały marzec, za pośrednictwem tej platformy, wydaliśmy na nie 27,2 mln zł. W kwietniu było to już 28,7 mln zł, co oznacza wzrost o 5,51 proc. m/m – mówi Tomasz Ślaski, Senior Allegro Ads Specialist z DevaGroup. – W maju nastąpił natomiast lekki spadek dynamiki sprzedaży tego rodzaju produktów – wydaliśmy na nie o 0,4 proc. mniej niż w kwietniu. Trend pogłębił się w czerwcu (spadek o 5,5 proc.), co oznaczało powrót do poziomu sprzedaży z marca (27 mln zł).

W kwietniu nastąpił także szczyt wydatków na komputery i laptopy, niezbędne do wyposażenia domowych biur. Na Allegro kupiliśmy urządzenia o łącznej wartości ponad 75 mln zł. Był to jednak jednorazowy skok. W maju rozpoczęły się zauważalne spadki – początkowo aż o 20,85 proc. W czerwcu miały miejsce kolejne – sprzęt komputerowy osiągnął wartość sprzedaży na poziomie 52,6 mln zł (spadek o 16,8 proc. m/m).

Pandemia zintensyfikowała nasze zapotrzebowanie na najrozmaitsze produkty – w marcu największą popularnością na Allegro cieszyły się drożdże piekarskie. W kwietniu wyjątkowo dobrze sprzedawały się grille gazowe i węglowe oraz gra Animal Crossing: New Horizons. Jednak już w czerwcu w top 3 najczęściej nabywanych produktów znalazły się kosy spalinowe, co można wiązać z rozpoczynającym się sezonem letnim i powrotem do „normalności”.

W tym roku, w porównaniu z kwietniem, zauważalnie spadła wartość majowych transakcji w kategoriach „produkty spożywcze” (o 12,19 proc. m/m, a w czerwcu o dalsze 15,5 proc. m/m), „utrzymanie czystości” (o 9,27 proc. m/m w maju oraz 13,6 proc. m/m w czerwcu) czy obuwie (kolejno o 8,51 proc. m/m i 8,2 proc. m/m), co może się wiązać z tym, że ponownie częściej kupujemy tego typu artykuły w sklepach stacjonarnych lub w supermarketach online. Jednocześnie, wraz z początkiem sezonu letniego, na Allegro rośnie sprzedaż odzieży damskiej (o 4,7 proc. w czerwcu) oraz części samochodowych (o 7,1 proc. w tym samym miesiącu).