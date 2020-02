Durex będzie miał swoją strefę marek na Allegro

fot. Durex

Reckitt Benckiser związał się umową ze spółką Style Group, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Primavera Parfum. Dzięki współpracy wkrótce powstanie Strefa Marek Allegro dla produktów intymnych Durex.

Jak wynika z danych TradeWatch, w 2019 roku rynek prezerwatyw na Allegro szacowany był na kwotę 12,5 mln złotych, z czego ponad 8,5 mln złotych przypadło w udziale właśnie tej marce. Sama sprzedaż produktów Durex wzrosła r/r o 21%. W tym roku Reckitt Benckiser planuje zwiększyć sprzedaż marki na Allegro aż o 50%, w czym ma mu pomóc rozbudowana kampania marketingowa oraz współpraca ze Style Group.

– Dynamiczny wzrost kanału e-commerce w Polsce otwiera przed markami nowe możliwości dotarcia do konsumenta. Coraz więcej konsumentów docenia dyskrecję oraz swobodę wyboru szerokiego asortymentu towarów intymnych, jakie oferuje kanał e-commerce – przekonuje Aleksandra Depta, ekspert ds. e-commerce w Reckitt Benckiser.

Główny przedmiot umowy to utworzenie Strefy Marki Allegro dla Durex. Utworzenie strefy wymaga przejścia wielostopniowej weryfikacji dokonywanej przez Allegro pod kątem oceny potencjału biznesowego samego partnera oraz marki, jaką reprezentuje. Dzięki temu użytkownicy Internetu zyskują pewność, że dostępne tam produkty są oryginalne i można je kupić w atrakcyjnych cenach.



W ramach współpracy, w ciągu roku zostanie obsłużonych ponad 110 tysięcy zamówień. Prognozowane, roczne przychody ze sprzedaży produktów Durex poprzez Strefę Marki Allegro wyniosą ok. 5,8 mln złotych.

Sprzedaż marki Durex w Internecie to dopiero początek współpracy z koncernem Reckitt Benckiser. W niedalekiej przyszłości planowane jest uruchamianie kolejnych Stref Marek Allegro – między innymi dla takich brandów jak: Veet, Dettol i Scholl. – Kolejne strefy chcemy uruchomić już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku – dodaje Janina Karasek z Primavera Parfum.