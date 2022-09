Duża konkurencja jest największym wyzwaniem w e-commerce

Skąd pomysł na założenie sklepu internetowego z odzieżą premium?

Przygodę z odzieżą premium rozpocząłem w 2016 roku. Od zawsze interesował mnie świat mody oraz limitowane, trudno dostępne ubrania i buty. W tamtych latach w Polsce zakup ubrań od projektantów nie był łatwy. Handel rozwijał się w hermetycznych grupach osób, które tworzyły pierwsze społeczności na forach internetowych oraz facebookowych grupach. Tworząc sklep SHEZAMME miałem wizję ułatwienia zakupów odzieży premium dla osób spoza zamkniętego grona.

Jakiego rodzaju działania podejmujesz, aby przebić się na rynku e-commerce?

Żeby w dzisiejszych czasach przebić się przez konkurencje na rynku e-commerce podejmuje takie działania jak:

Systematyczne i konsekwentne prowadzenie profili social media takich jak Instagram, Facebook oraz Tik Tok

Ciągłe udoskonalanie SEO - optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych, aby sklepu wyświetlał się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania.

Budowanie społeczności wokół sklepu na portalach internetowych oraz Facebookowych grupach.

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w ostatnim czasie

Rynek e-commerce na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił. W naszym sklepie zauważyliśmy większe zainteresowanie asortymentem, zwiększone zaufanie do zakupów online oraz powiększenie się grona konsumentów.

Jakich technologii używasz, aby przebić się na rynku e-commerce?

Aby przebić się na rynku, korzystamy z technologii takich jak badanie konkurencji pod względem pozycjonowania w wyszukiwarce oraz badanie słów kluczowych. Korzystamy z programów, aby kontrolować pozycję wyświetlania się naszej strony w wynikach wyszukiwania google. Niestety konsumenci niechętnie przeglądają dalsze wyszukiwania niż pierwsze z góry, dlatego jest to bardzo ważny aspekt prowadzenia działalności w internecie.

Czy używasz social mediów i współpracy z influencerami, aby wesprzeć swoją pozycję na rynku e-commerce?

Tak, korzystamy z social mediów takich jak Instagram, Facebook oraz Tik Tok. Na Instagramie tworzymy treści informacyjne, które przedstawiają nadchodzące premiery popularnych butów oraz informujemy odbiorców o naszych predykcjach związanych z ceną obuwia na przestrzeni czasu.

Facebook traktujemy jako portal do kontaktu z konsumentem. Jest to strona do prezentowania firmy w internecie.

Na Tik Toku przykładamy uwagę do tworzenia zabawnych i ciekawych treści w postaci krótkich, 30 sekundowych filmików. Celem tej platformy jest zachęcenie użytkownika do przejścia na naszą witrynę internetową i sprawdzenie asortymentu, który prezentujemy na filmach.

Jeżeli chodzi o influencerów to również współpracowaliśmy z kilkoma. Tworzyliśmy wspólne posty na Instagramie, a celem tej kolaboracji było zwiększenie liczby obserwujących na naszym profilu.

Czy marki premium mają siłę przebicia w czasach kryzysu ekonomicznego?

Tak, jak najbardziej marki premium mają siłę przebicia w czasach kryzysu. Naszym zdaniem większość naszych klientów kupuje marki premium, ponieważ przedmioty te utrzymują swoją cenę na przestrzeni lat, czasem mogą nawet zdrożeć pomimo eksploatacji. Duża część osób woli pozbierać daną sumę pieniędzy i przeznaczyć ją na wymarzoną parę butów, niż kupić za mniejsze pieniądze kilka innych, tańszych par.

Dodatkowo większość marek premium jest wykonana z bardzo solidnych materiałów, co powoduje długotrwałe używanie odzieży i butów.

Rzeczy które przytoczyłem również są bardzo dobre dla środowiska.