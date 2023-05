Duża transakcja na akcjach InPostu. Rafał Brzoska zadowolony

W ramach umowy PPF Group będzie mieć też opcję zakupu kolejnych 15 proc. akcji InPostu. Strony uzgodniły 6-miesięczny lockup dotyczący pozostałego pakietu walorów spółki należącego do Adventu.

Przed realizacją transakcji do Advent International należało 46 proc. akcji InPostu.

– Jesteśmy wyjątkowo pozytywnie zaskoczeni poszerzeniem akcjonariatu InPost Group o takiego partnera jak PPF Group. To pokazuje że strategia przyjęta przez Inpost w zakresie budowania największego gracza w Europie w zakresie dostaw do punktów out-of-home z wykorzystaniem naszej technologii automatu paczkowego Paczkomat staje się faktem tez w oczach nowych wielkich funduszy – skomentował we wpisie na portalu LinkedIn Rafał Brzoska, prezes InPostu.