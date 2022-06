Duże przejęcie na rynku dystrybucji ostatniej mili

GEL Proximity to logistyczna firma oferująca usługi w zakresie dystrybucji ostatniej mili. Firma posiada dostęp do ponad 30 000 punktów odbioru zlokalizowanych m.in. na stacjach benzynowych, w kioskach z gazetami, ale także urzędach pocztowych czy popularnych we Włoszech sklepach tytoniowych. Przejęcie jest elementem realizacji strategii MBE, której celem jest stworzenie wiodącej platformy dla globalnego handlu.

Mail Boxes Etc. to jedna z największych na świecie sieci franczyzowych, oferująca kompleksowe usługi kurierskie i poligraficzne, a także innego typu wsparcie dla firm i klientów indywidualnych. MBE działa w oparciu o model franczyzy w 55 krajach, liczy ponad 2 900 punktów, generujących obrót na poziomie blisko 1 mld euro rocznie. W 2021 r. MBE otworzyło ponad 200 nowych placówek. Firma aktywnie rozwija się też w branży e-commerce. Przejęcie PrestaShop – platofrmy do prowadzenia sklepu w internecie – umożliwi MBE dalszą ekspansję na tym, rosnącym w tempie 10-12 proc. rocznie, rynku.

MBE Poland to już 40 punktów

W 2014 r. powstała spółka MBE Poland i od tego czasu stale się rozwija. Obecnie krajowa sieć liczy 40 punktów, a kolejne dwa są na etapie otwierania się. Priorytetem Mail Boxes Etc. w Polsce jest dalszy rozwój sieci franczyzowej.

Przejęta właśnie GEL Proximity to włoska platforma logistyczna, która powstała w odpowiedzi na oczekiwania rynkowe związane z preferencjami klientów dotyczącymi miejsc odbioru i nadawania przesyłek oraz troski o środowisko naturalne.

Według najnowszych trendów rynkowych, aż 92% klientów e-commerce oczekuje alternatywnych opcji dostawy w stosunku do domu. Rozwijanie sieci punktów w już istniejących placówkach, takich jak sklepy, stacje benzynowe, kioski jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.