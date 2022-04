Duże zainteresowanie sprzedażą węgla z e-sklepu PGG

- Od początku sprzedaży węgla luzem dostępnego w kopalniach PGG S.A. obsłużyliśmy 8889 klientów, do których trafiło 44445 ton węgla - informuje PGG.

Produkty w sklepie są wystawiane pomiędzy godziną 18.00-19.00.

Od 11 marca spółka wprowadziła łączny limit zakupów dla wszystkich sortymentów wynoszący 5 ton. Limit liczony jest w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Klienci indywidualni mogą raz na 12 miesięcy kupić 5 ton węgla luzem

Od 7 kwietnia odbiór kilku zamówień internetowych na węgiel luzem bez konieczności stosowania tzw. przegród rozdzielających w skierowanym do odbioru pojeździe będzie możliwy na wszystkich kopalniach PGG S.A.

Możliwość kupna węgla luzem adresowana jest głównie do klientów mieszkających w dalszej odległości od kopalń PGG, którzy na co dzień nie mają możliwości bezpośredniego zaopatrywania się w kopalnianych punktach sprzedaży. Nowa partia towaru jest dodawana od poniedziałku do piątku o godzinie 18., aby dać wszystkim możliwość złożenia zamówienia w czasie po pracy.