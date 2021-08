Dwukrotnie wzrosła wartość transakcji w zoologicznych e-sklepach

Aż 42 proc. polskich gospodarstw domowych ma co najmniej jednego psa lub kota. Wraz z Rumunami i Czechami jesteśmy pod tym względem europejskimi rekordzistami.

W polskich domach, w zaledwie dwa lata przybyło kilkaset tysięcy nowych pupili. Na trendzie korzystają sprzedawcy internetowi

Bez względu na lockdown

Prawdziwy boom przeżywają zoologiczne e-sklepy. Statystyki platformy Shoper pokazują, że łączna wartość transakcji w sklepach z produktami dla zwierząt i korzystających z usługi Shoper Płatności w pierwszym półroczu 2021 była dwukrotnie wyższa niż w całym 2019 roku.

Przeczytaj także: Grupa Muszkieterów z nowym magazynem dla Bricomarché

- Bez względu na lockdown, dla branży zoologicznej internetowy kanał dystrybucji i sprzedaży jest wyjątkowo dogodny - mówi Artur Halik, Head of Sales na platformie Shoper, dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży online. - Klienci wybierają go choćby dlatego, że często w ich okolicy brakuje dobrze wyposażonego sklepu. Dzięki e-commerce można łatwo porównać ze sobą różne produkty, a także otrzymać dostawę wprost pod drzwi. W przypadku ciężkich toreb z karmą czy żwirkiem dla kota, ma to duże znaczenie - zauważa.

Tylko dla kotów

Według Euromonitor International w 2019 r. w Polsce było mniej niż 20 mln zwierząt domowych, rok później - 20,35 mln, natomiast do końca 2021 prognozowany jest wzrost o kolejne 400 tys. domowych pupili (do niemal 20,743 mln). Nie jest zaskoczeniem, że dominują psy (obecnie 7 mln 848 tys), ale prawdopodobnie niebawem prym będą wiodły koty, gdyż ich liczba gwałtownie rośnie - pod koniec 2021 ma ich być 7 mln 81 tys, podczas gdy pod koniec 2020 było ich 6 mln 835 tys.