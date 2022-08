Dyrektor e-commerce musi być współczesnym człowiekiem renesansu

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Co roku zmienia się technologia jaką klientom oferują sklepy internetowe. Deweloperzy dostarczają nowe rozwiązania, które mają ułatwić oraz skrócić proces zakupowy. Dzięki technologii klienci otrzymują spersonalizowane oferty. Mogą też zapłacić w łatwiejszy oraz szybszy sposób za zakupy.

Dzięki technologii zmieniła się również forma prezentacji towaru. Coraz częściej możemy znaleźć produkty zaprezentowane dzięki technologii VR lub 360. Zmieniły się także formy wysyłek zamówień, co przełożyło się bezpośrednio na zmianę oferowanego asortymentu, a w zasadzie na jego poszerzenie np. o świeżą żywność.

Pandemia Covid zadziałała jak katalizator i przekonała nas do korzystania z rozwiązań, które znaliśmy wcześniej w e-commerce, ale były one dla nas mało zrozumiałe i trudne.

Dostrzegam też zmianę w podejściu do rynku B2B, który odkrywa, że e-commerce jest opcją biznesową także dla każdej branży, ale był dotychczas w zły sposób wdrażany.

Podsumowując rzeczywistość handlu elektronicznego zmienia się tak szybko i w tak wielu aspektach, że można by napisać o tym pracę magisterską a pewnie i doktorską.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Nadążenie za wdrażaniem nowych technologii. Widać to dobrze w mniejszych organizacjach. Z tego powodu większe e-commerce'y osiągają zdecydowany sukces i są w stanie lepiej zaspokoić potrzeby klientów, a finalnie odnieść sukces finansowy. Mniejsze organizacje też mogą dużo zyskać, ale mają trudniejszą drogę do pokonania.

Drugim dużym wyzwaniem jest satysfakcjonująca obsługa klienta. Przy rosnącej ilości zamówień może się okazać, że zasoby, które posiadają firmy są niewystarczające.

Ostatnia rzeczą, która się przekłada bezpośrednio na opłacalność sklepów jest dobra analityka i umiejętne modyfikowanie sklepów internetowych. Świat internetu z jednej strony ułatwia tworzenie zestawień i analiz, ale jeżeli nie mamy osoby, która potrafi wyciągnąć dobre wnioski z danych, to większość zasobów trafia prosto do kosza.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Pana firmie?

Pracujemy przede wszystkim z firmami zewnętrznymi, które wspierają naszą działalność od strony deweloperskiej oraz SEO. W organizacji za mój e-sklep odpowiadają dwie osoby.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Pozycjonowanie w Google, marketing na Facebooku, sprzedaż na marketplace, sprzedaż we własnym sklepie, szybkie płatności i wachlarz rozwiązań oferowany przez ING w iMoje. Ponadto współpracujemy z różnymi firmami kurierskimi oraz korzystamy z cross-selling i up-selling.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i

tak dużych marek internetowych?

Tak, zawsze jest miejsce na nowe dobre projekty, co pokazało Shopee. W dzisiejszych czasach powoli dochodzimy do jakiegoś limitu, choć dalej mam wrażenie, że jeszcze jest dużo miejsca na nowe projekty, które zamieszają na rynku i go zmienią. W skali mikro sklepów nowe projekty również mają racje bytu.

Z różnych raportów i własnego doświadczenia stwierdzam, że wiele e-commerce'ów jest prowadzonych niechlujnie lub brakuje im dofinansowania, dzięki czemu nowe firmy, które w mądry sposób wydadzą pieniądze, ciągle mogą przebić się na rynku internetowym. Perspektywa czasu pokazała, że polskie sklepy internetowe świetnie odnajdują się na rynkach zagranicznych. Wydawać by się mogło, że takie rynki jak niemiecki czy brytyjski są dla nas zamknięte, bo jest tam przesyt ofertą e-commerce. Tymczasem kolejne polskie e-commerce'y odnotowują z roku na rok coraz lepsze wyniki i rosną w siłę.

Co Pana zdaniem jest kluczowe w roli dyrektora e-commerce?

Osoba, która jest dyrektorem powinna być człowiekiem renesansu. Uważam, że najważniejszą kwestią jest interdyscyplinarność takiej osoby. Po pierwsze w zakresie sprzedaży i technik sprzedaży w internecie, po drugie znajomości technologii. Trzecim aspektem jest znajomość procesów logistycznych i rozumienie ich, a ostatnim marketing.

Dyrektor e-commerce nie może być zamknięty na nowości i musi myśleć out of the box. Musi mieć wizję, która jest spójna, ale jednocześnie elastyczna, tak by mogła się dostosować do nowych warunków. Warto też żeby taka osoba była odważna i nie bała się podejmować ryzyka, w dążeniu do obranego celu.

Ważną umiejętnością jest też dobra analiza rynku, pracy pracowników oraz firm współpracujących. Podsumowując - dyrektor e-commerce musi być współczesnym człowiekiem renesansu.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Uważam, że dalej będzie postępował rozwój marketplace. Będziemy kupować coraz więcej rzeczy codziennego użytku. Sklepy będą jeszcze lepiej rozwinięte i łatwiejsze w obsłudze dla klientów. Zmieni się również prezentacja oferty, aby klienci jeszcze lepiej widzieli, co kupują. Myślę, że sam proces sprzedaży ulegnie większemu zautomatyzowaniu.

Przechodząc do liczb, to rynek ciągle będzie rósł a my będziemy kupować coraz więcej rzeczy w intrenecie. Dodatkowo spopularyzowanie technologii światłowodowej i 5G wpłynie pozytywnie na zakupy w intrenecie.