Dyrektywa Omnibus wchodzi w życie. Za nieścisłe informacje duże kary

Analizy promocji na Black Friday w 2021 r. wskazują, że faktyczne obniżki wynosiły średnio tylko 3,6 proc.

Wprowadzone zostaną regulacje wymagające, by w przypadku obniżki ceny towaru lub usługi umieszczone zostały obok informacje dotyczące tego, jaka cena towaru lub usługi obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Od 28 maja 2022 roku sprzedawca będzie miał obowiązek wskazać, jakie działania zostały przez niego podjęte w celu weryfikacji opinii, która się pojawiła,

Niektóre zapisy mogą być kłopotliwe do wprowadzenia w przypadku eCommerce, jednak przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z możliwością otrzymania wysokich kar.

Omnibus od 28 maja

Dyrektywa Omnibus została uchwalona pod koniec listopada 2019 roku. Jej implementacja do porządków prawnych państw członkowskich ma zostać przeprowadzona do 28 maja 2022 roku. Zapowiadane przepisy mają zapewnić lepsze dostosowanie regulacji obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej do obecnych realiów rynkowych i sprzedażowych w kanałach online. W Polsce trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw. W ostatnim czasie pojawiła się informacja o zakończeniu procesu konsultacji społecznych.

Nowelizacja przepisów w polskim porządku prawnym obejmie: ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Jak podaje Advox, 88 proc. Polaków korzysta z wyprzedaży oraz promocji sezonowych. Tymczasem, analizy przeprowadzone na podstawie danych dotyczących promocji w 2021 roku wskazują, że faktyczne obniżki wynosiły średnio 3,6% (w 2020 roku 3,4%, w 2019 4%). Jednak nie ta informacja jest najgorsza - dużo istotniejszy jest fakt, że ok. 10-15% podmiotów zawyżyło ceny swoich produktów w stosunku do piątku tydzień wcześniej. Co więcej, nawet kilka dni później - na Cyber Monday - co dziesiąty sklep internetowy kolejny raz podniósł swoją cenę.

- Takie zachowania sklepów internetowych stanowią przykład nieuczciwej praktyki wprowadzającej konsumenta w błąd. Z tego powodu wprowadzone zostaną regulacje wymagające, by w przypadku obniżki ceny towaru lub usługi umieszczone zostały obok informacje dotyczące tego, jaka cena towaru lub usługi obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem promocji. W taki sposób konsumenci będą mogli zweryfikować, czy ukazana cena jest faktycznie niższa od standardowej - nie została sztucznie zawyżona. Co więcej, dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie mogą wprowadzić przepisy zakładające umieszczanie pierwotnej ceny jako wcześniejszej w przypadku stopniowego zwiększania obniżki, co pozwoli wykazać istotne zmiany cen – czytamy w e-booku firmy Advox.

Warunkiem jest jednak to, by cena w tym czasie w żaden sposób nie została zawyżona - konieczna jest seria następujących po sobie obniżek. Przepis ten budzi wiele wątpliwości z uwagi na fakt, że samym celem nowych przepisów jest ujawnianie najniższej ceny ze stosowanych w ciągu 30 dni w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom, a nie wskazywanie na to, jak bardzo cena została obniżona.

- Bardzo istotne jest, że informacja o cenie wcześniejszej - zgodnie z najnowszymi przepisami - powinna zostać umieszczona nie tylko w sklepie internetowym i stacjonarnym, ale również na wszelkich materiałach reklamowych – informuje Advox.

Opinie tylko od kupujących

93% badanych kieruje się opiniami zamieszczonymi w sieci, a86% kupujących uważa opinie o sprzedającym za istotne. Od 28 maja 2022 roku sprzedawca będzie miał obowiązek wskazać, jakie działania zostały przez niego podjęte w celu weryfikacji opinii, która się pojawiła, a za zaniechanie w tym zakresie będą groziły sankcje. Pojawią się także kary za publikowanie lub zlecanie fałszywych czy zmodyfikowanych (przerobionych) opinii. Usuwanie, ukrywanie czy zniechęcanie do publikowania negatywnych opinii również będzie uznawane za naruszenie prawa. Nie jest za to wskazane, w jaki sposób powyższe przepisy będą się odnosić do recenzji sponsorowanych.

Kary będą dotkliwe

Advox ostrzega, że przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, muszą liczyć się z możliwością otrzymania wysokich kar. Inspekcja Handlowa może nałożyć następujące kary:

kara finansowa w wysokości do 20 000 zł brak realizacji obowiązku informowania o obniżonej cenie;

kara finansowa w wysokości do 40 000 zł trzykrotne powtórzenie naruszenia w ciągu 12 miesięcy;

kara finansowa w wysokości nawet 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym nałożenie kary za stosowanie fikcyjnych obniżek: uznanie za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów;

kara finansowa w wysokości do 2 000 000 zł dla osoby zarządzającej.