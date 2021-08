Dzieci decydują o tym co kupić w ramach wyprawki

62% badanych przez SW Research rodziców wyda na wyprawkę szkolną więcej niż rok temu. Co trzeci respondent przeznaczy na zakupy dla jednego dziecka od 301 do 500 zł. Jednocześnie do 29% (o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego roku) wzrósł odsetek rodziców, którzy zamierzają wydać na ten cel od 501 do 700 zł. Co siódmy respondent (14%) jest gotowy na koszt do 1000 zł. Tyle samo osób (14%) planuje zmieścić się w przedziale 101-300 zł.



58% osób deklaruje, że kupi tylko te produkty, które wymagają wymiany. Nieco mniejsza grupa badanych dostrzega potrzebę skompletowania od podstaw całej wyprawki. Spore zakupy czekają także rodziców minimum dwójki dzieci – 45% przyznaje, że może wykorzystać tylko niewielką część dotychczasowej wyprawki starszego dziecka, aby wyposażyć młodsze na nowy rok szkolny.



90% rodziców wybiera produkty do szkoły wspólnie z dziećmi. Niemal co trzeci badany w pierwszej kolejności kieruje się opinią dziecka a aż 60% opiekunów jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który podoba się uczniowi. Ważne są trwałość, jakość i funkcjonalność. W siłę rośnie trend eko – ponad 60% Polaków zwraca uwagę na to, czy artykuły szkolne produkowane są w zrównoważony sposób, bez szkody dla środowiska.

Zeszyty i notatniki, długopisy i ołówki, ubrania i obuwie, podręczniki oraz inne przybory piśmiennicze (np. linijka, cyrkiel) – to produkty najczęściej wymieniane na listach zakupowych (powyżej 70% wskazań). W dalszej kolejności rodzice deklarują także potrzebę uzupełnienia wyprawki o pomoce do poszczególnych przedmiotów (powyżej 60% wskazań), np. lektury szkolne. Zakup piórnika czy tornistra deklaruje co druga osoba – odpowiednio 54% i 53%.

– Prawdziwymi hitami tegorocznego sezonu „back to school” w salonach Empik i online są na ten moment plecak z kolekcji Unicorn Magic i piórnik z motywem Space Mission. Klienci mogą wybierać spośród ponad 400 modeli plecaków i pół tysiąca różnych piórników – wskazuje Dorota Rębkowska, menadżerka Działu Art. Pap. w Empiku.

Co trzeci badany planuje wyposażyć ucznia w nowy sprzęt elektroniczny. Aż 58% rodziców zauważyło, że ich dzieci lubią uczyć się, korzystając z komputera czy smartfona. Na platformie Empik.com dużym zainteresowaniem – obok urządzeń mobilnych i laptopów – cieszą się również drukarki, smartwatche i kamery internetowe.



Jak wynika z badania SW Research dla Empiku, ponad połowa (55%) rodziców zamierza w tym roku uzupełnić lub zorganizować od podstaw wyposażenie takiego kącika. Na liście zakupów najczęściej pojawiają się krzesła/siedziska (56%) oraz elementy oświetlenia pokoju (54%). Część opiekunów zamierza także kupić biurko (37%), szafki lub szuflady do przechowywania szkolnych rzeczy (35%). Potwierdzają to dane Empik.com – klienci coraz częściej wyszukują i kupują na platformie elementy wyposażenia.

– Największym zainteresowaniem cieszą się: krzesła gamingowe i dla dzieci, a także biurka i lampki. To niepewność związana z funkcjonowaniem szkoły w dłuższej perspektywie sprawia, że rodzice dostrzegają potrzebę zaaranżowania odpowiedniego miejsca dla ucznia w domu i oddzielenia go od przestrzeni do zabawy i odpoczynku. W tegorocznym badaniu SW Research na zlecenie Empiku 37% z nich przyznało, że zależy im, aby nic nie rozpraszało ich dzieci podczas zdalnych lekcji – podkreśla Emilia Pawlak, dyrektor handlowa Empik.com.



Podobnie jak w ubiegłym roku, prawie połowa rodziców (49%) będzie kompletować wyprawkę, łącząc zakupy w sklepach stacjonarnych i w Internecie. Optymalnym wyborem są więc dla nich marki obecne jednocześnie w kilku kanałach sprzedaży, które dodatkowo oferują możliwość złożenia zamówienia online i odbioru w sklepie.

Badania SW Research dla Empiku pokazują, że co trzecia osoba kupi produkty do szkoły wyłącznie w sklepach w stacjonarnych, a co szósta – tylko na platformach online.