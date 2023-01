Dzień Babci i Dzień Dziadka. Najpopularniejsze prezenty na Allegro

Najpopularniejsze prezenty, które wnuczki i wnukowie szykują na Dzień Babci i Dzień Dziadka, to produkty z kategorii „coś śmiesznego”, „coś zdrowego” i “zrób to sam” – wynika z danych Allegro. Średnia kwota, jaką przeznaczą na prezent to 99,99 zł. Ostatnie dni to zwiększona popularność takich produktów, jak flizelina czy mulina. Wiele prezentów dla dziadków wnuczęta wykonają własnoręcznie.