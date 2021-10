Dzisiejszy e-klient chce spełnić każdą potrzebę zakupową w ciągu 24 godzin

Ekspert zauważa, że przed pojawieniem się koronawirusa istniały takie segmenty rynku, w których kupowanie online było wręcz preferowaną formą (zakupy biletów na koncerty, elektroniki, akcesoriów), ale również takie, dla których naturalnym środowiskiem pozostawał jednak świat offline.

- Prawdziwe sklepy, dotyk świeżych warzyw i owoców, przymierzalnie, client-experience składający się m.in. z rozmowy z doradcą - te elementy wciąż odgrywają nieocenioną rolę, ale kilkumiesięczny lockdown udowodnił, że da się inaczej. Oczekiwaniem dzisiejszego e-klienta jest to, żeby spełnić każdą potrzebę zakupową online - szybko i bezproblemowo, z dostawą w ciągu 24 godzin, a najlepiej (zwłaszcza w dużych miastach) tego samego dnia. Tak, ten model - coraz popularniejszy w Kalifornii - już jest wykorzystywany np. przez CCC/Eobuwie w największych polskich miastach - uważa Paweł Szukalski.

E-usługi zyskały na pandemii

Przez pandemię na znaczeniu zyskała e-sprzedaż konkretnych usług i branż. To m.in. ubezpieczenia, rezerwacje (wydarzeń kulturalnych, obiektów sportowych), zamówienia posiłków czy sprzedaż samochodów on-line.

Jednak w porównaniu do Zachodu Europy, rodzimy sektor e-commerce wciąż ma sporo do nadrobienia i dopiero równa do liderów rynku.

- Dzisiejszy e-klient to już osoba nieco “rozpieszczona” możliwościami zapłaty za produkt. Tutaj Polska wręcz należy do trendsetterów. Mamy możliwość zapłaty BLIK-iem, różnorodnymi bramkami płatniczymi, na znaczeniu zyskują płatności odroczone (buy now, pay later), które w Niemczech, USA, Chinach czy Wielkiej Brytanii już odpowiadają za znaczny odsetek sprzedaży. Pewnie tak samo będzie w Polsce za 4-5 lat.

Klienci w dobie pandemii “nauczyli się” korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie daje e-commerce. Są świadomi swoich praw. Nie boją się zamawiać np. wielu produktów tego samego rodzaju - a zostawić ten, który zostanie dostarczony jako pierwszy albo który najbardziej przypadnie im do gustu. Kiedyś pewnie zniechęcałoby do takich działań niepotrzebne zamrożenie gotówki. Dzisiaj, przy opcji “zapłać później”, płatności “za pobraniem” czy ekspresowe zwroty za oddane produkty to już nie problem - wyjaśnia przedstawiciel zarządu Comperia.pl.