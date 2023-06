E-commerce będzie "lizał rany" po recesji

Anna Konopa, CEO Setup.pl, członkini tegorocznej edycji konkursu Dyrektor e-Commerce Roku prognozuje, że „obszarami rozwijającymi się w e-commerce będą kategorie takie jak żywność, podróże, elektro, dom, ogród. Na popularności zyskają strategie omnichannel, B2B w e-commerce oraz PRIVATE LABEL. Natomiast w zakresie technologii: omnichannel, AI, sprzedaż na żywo i agregowanie danych”.

Klient zawsze będzie dążył do tego, aby kupować szybciej, łatwiej i wygodniej. Poziom wymagań konsumentów rośnie cały czas i niełatwo go dogonić. Z pewnością rozwój technologii oraz implementacja ich, w formie nowych rozwiązań, do codziennych procesów sprzedażowych, obsługowych i logistycznych będzie miała ogromne znaczenie dla całego rynku e-commerce - uważa Jacek Kinecki, CEO Przelewy24.